Affronta il freddo con la coperta elettrica a 6 livelli di riscaldamento: SCONTO SHOCK

Avere a disposizione dei dispositivi elettrici riscaldanti è di fondamentale utilità durante l'inverno. Una termocoperta o coperta elettrica è estremamente utile per affrontare le giornate più fredde: in sconto oggi su Amazon del 40% per un costo finale di 27,59€.

Coperta elettrica scontatissima: 40%

Questa coperta elettrica rappresenta un accessorio moderno e confortevole, ideale per affrontare le giornate più fredde. Realizzata in morbida flanella, il suo design reversibile consente di godere di entrambi i lati, garantendo comfort e calore in ogni occasione. Dotata di un sistema di riscaldamento rapido con 6 impostazioni di riscaldamento, questa coperta offre un calore avvolgente in soli 10 minuti, permettendo di sfuggire rapidamente alle temperature rigide.

La sicurezza è garantita grazie al filo riscaldante, distribuito uniformemente e strutturato a bobina multistrato, che protegge da cortocircuiti e surriscaldamenti. Inoltre, la coperta può spegnersi automaticamente dopo 4 o 10 ore. La praticità è al centro del design, e la coperta è lavabile in lavatrice e asciugabile.

Dopo aver rimosso il controller di riscaldamento, è possibile lavare a mano o in lavatrice la parte principale della coperta. La composizione della coperta, realizzata in pile reversibile e sherpa, offre una sensazione di morbidezza e calore. Entrambi i lati sono progettati per proteggere dal freddo, garantendo un comfort ottimale. Ideale per momenti di relax durante la pausa pranzo o per assicurare notti riposanti.

Le istruzioni per la cura sono chiare e semplici: è sufficiente rimuovere con attenzione il regolatore di riscaldamento staccabile, e la parte della coperta può essere lavata in lavatrice. Un consiglio importante è di lavare in lavatrice a freddo e asciugare a bassa temperatura.

Su Amazon, oggi, è attivo uno sconto del 40% sulla coperta elettrica che viene venduta al prezzo finale di 27,59€.

