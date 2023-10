Affitto pagato per un anno? Prova a vincerlo con Crédit Agricole

Se sei un giovane under 35 alla ricerca di una soluzione bancaria all'avanguardia e desideri anche la possibilità di vincere un anno di affitto, allora Crédit Agricole ha la risposta perfetta per te. Grazie alla nuova offerta Next by Crédit Agricole, puoi beneficiare di numerosi vantaggi, tra cui un conto e una carta a canone zero, un welcome bonus di 50 euro in Buoni Regalo Amazon.it e la possibilità di vincere un anno di affitto.

Come partecipare alla promozione Crédit Agricole

È giunto il momento di dire addio ai canoni di affitto che pesano sul tuo bilancio mensile. Crédit Agricole ti offre la straordinaria opportunità di vincere un buono valido per il pagamento del canone di affitto per un intero anno. Un'opportunità unica nel suo genere che ti consente di concentrarti su ciò che ami di più, senza dover preoccuparti delle spese per l'alloggio.

L'offerta Next by Crédit Agricole è stata progettata pensando alle esigenze dei giovani under 35. Aprirlo è semplice e vantaggioso, in quanto non comporta alcun canone annuale. Avrai a disposizione un conto online flessibile e una carta di debito Crédit Agricole Visa che potrai utilizzare gratuitamente per i primi due anni.

La carta di debito Crédit Agricole Visa ti offre massima usabilità. Potrai utilizzarla per i pagamenti online e in negozio ovunque nel mondo. Inoltre, grazie all'integrazione con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, avrai la possibilità di effettuare pagamenti sicuri e convenienti con il tuo smartphone.

Con Crédit Agricole, hai la possibilità di mettere la carta "in pausa" e, in caso di smarrimento o furto, potrai bloccarla digitalmente con un semplice clic. La gestione della carta avviene direttamente dall'app, consentendoti di modificare i limiti di spesa e attivarla per i pagamenti online e all'estero in modo rapido e sicuro.

Se non hai ancora aperto il tuo conto Next by Crédit Agricole, questo è il momento perfetto: aprilo online e riceverai fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon.it, un bonus di benvenuto che renderà l'inizio della tua esperienza bancaria ancora più gratificante. Hai già aperto il conto? Non preoccuparti, c'è un'opportunità per te anche in questo caso. Condividi il tuo codice promo con i tuoi amici e, se ne inviti fino a 6, potresti ricevere fino a 300 euro in Buoni Regalo Amazon.it.

Next by Crédit Agricole è l'offerta bancaria che mette al centro le esigenze dei giovani under 35. Se stai cercando un conto e una carta a canone zero, vantaggi esclusivi come Buoni Regalo Amazon.it, la possibilità di vincere un anno di affitto, massima usabilità e sicurezza, Crédit Agricole è la soluzione ideale. Apri il tuo conto online entro il 31 ottobre 2023 per aderire.

