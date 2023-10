Affidati a Revolut Business: il primo mese è regalato

Con Revolut Business, una piattaforma all'avanguardia, puoi trasformare la tua attività, aumentare la produttività e risparmiare denaro in modo intelligente. Scopri come questa soluzione innovativa può aiutarti a raggiungere nuovi orizzonti con la tua azienda: se ti registri oggi, sbloccherai un mese di un piano a pagamento senza costi di abbonamento.

Il mondo è la tua azienda con Revolut Business

Hai la necessità di inviare denaro in tutto il mondo ma temi tariffe elevate? Con Revolut Business, avrai accesso a pagamenti internazionali a tassi competitivi, consentendoti di espandere la tua attività in tutto il mondo. Inoltre, grazie ai conti multivaluta, puoi gestire denaro in oltre 25 valute diverse, semplificando ulteriormente le tue operazioni finanziarie.

Mantenere il controllo delle spese aziendali non è mai stato così facile. Revolut Business offre strumenti intelligenti come Statistiche e Spese, che ti consentono di monitorare e analizzare tutte le transazioni in tempo reale. Questo ti dà il potere di prendere decisioni finanziarie basate su dati concreti. Inoltre, puoi automatizzare le spese aziendali, risparmiando tempo prezioso e riducendo il rischio di errori.

Se hai un team, Revolut Business ti offre la possibilità di concedere una maggiore autonomia a ciascun membro grazie alle carte di debito aziendali fisiche e virtuali. Puoi gestire le spese e le autorizzazioni da un'unica piattaforma, evitando il fastidio di dover passare da un'app all'altra. Questo aumenta l'efficienza del team e semplifica la gestione finanziaria.

Potrai, inoltre, integrare il tuo software di contabilità come Xero o Quickbooks, risparmiando tempo prezioso in amministrazione. Inoltre, l'innovativa funzione "Tap to Pay on iPhone" ti permette di accettare pagamenti di persona e contactless direttamente dal tuo iPhone, senza la necessità di dispositivi aggiuntivi.

Per mantenerti sempre al sicuro, la piattaforma utilizza sistemi di sicurezza tecnologici di alta qualità per proteggere i tuoi fondi. Puoi anche bloccare le carte e impostare limiti di spesa con un semplice tocco. Inoltre, Revolut Business ti consente di separare le finanze aziendali da quelle personali per garantire una gestione ottimale.

Revolut Business offre quattro piani diversi per adattarsi alle esigenze di ogni azienda:

Free (Gratuito): il piano base che ti permette di iniziare con tutte le funzionalità essenziali senza alcun canone Grow (25 euro al mese): una soluzione più avanzata con funzionalità aggiuntive per le aziende in crescita Scale (100 euro al mese): ideale per le aziende che vogliono espandersi su scala internazionale con un supporto avanzato Enterprise (Personalizzato): creato su misura per le grandi aziende che richiedono soluzioni altamente personalizzate

In conclusione, Revolut Business è la soluzione di gestione finanziaria definitiva per le aziende moderne. Che tu stia iniziando un'attività o gestendo un'azienda consolidata, questa piattaforma offre un'ampia gamma di strumenti e opzioni per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Registrati oggi stesso per ricevere un mese di accesso a un piano a pagamento senza alcun costo aggiuntivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.