Affida il tuo business al commercialista online FlexTax e risparmia

Quando si apre una partita IVA, avere un buon commercialista è essenziale per una buona gestione del proprio business e per evitare problemi a livello fiscale. E se oltre alla competenza si aggiunge la convenienza? Tutto ciò è possibile con FlexTax, la piattaforma che offre commercialisti online e servizi freemium. Tra i suoi servizi gratuiti vi sono FlexInvoice che permette di inviare gratuitamente fatture cartacee (illimitate) e 100 fatture elettroniche gratis all’anno (è comunque necessario attivare il servizio al costo di 24 euro). La piattaforma offre il servizio Flex Support, che consiste in 10 ticket all’anno per l’assistenza gratuita da parte di commercialisti e consulenti fiscali. Naturalmente puoi anche controllare le tue entrate e uscite, la stima delle imposte e la gestione della liquidità con Flex Economy. Infine, potrai anche affidarti allo strumento gratuito FlexTools per calcolare le tasse da pagare, visualizzare il calendario fiscale, e tanto altro.

FlexTax: affidati ad un commercialista online, da 319 euro all’anno

Hai provato i servizi gratuiti di FlexTax, ma desideri approfittare dei servizi di FlexTax Plus per una gestione completa e senza pensieri delle tue finanze? Prova i commercialisti online della piattaforma, il tutto a partire dall’incredibile prezzo di 319 euro all’anno. I consulenti si occuperanno di tutto, dalla dichiarazione dei redditi, alle eventuali liquidazioni, fino agli F24 per l’INPS. Se dovessi riscontrare problemi, anche in merito agli adempimenti fiscali, potresti sempre far affidamento sull’assistenza garantita di FlexTax. Se hai deciso di divenire un libero professionista o avviare una nuova attività e iscrivendoti alla camera di commercio, puoi aprire una partita IVA in regime ordinario semplificato o forfettario con FlexTax a partire da 366 euro all’anno (gestione compresa).

FlexTax offre ulteriori promozioni per gli utenti che entro il 31 dicembre si iscriveranno al servizio Plus. Se vuoi aprire un’attività commerciale, puoi acquistare il Mobile POS di Nexi al prezzo di 10 euro, senza alcun costo di attivazione. Inoltre, fino alla fine dell’anno potrai ottenere un rimborso sulle microtransazioni. Se attivi inoltre Nexi Pay, avrai canone zero e commissioni pari all’1,10%. FlexTax pensa anche ai liberi professionisti, con lo sconto sulla PEC Nemiral, al prezzo di 9 euro all’anno per 3 anni. Infine, se hai bisogno di più sicurezza per il tuo business, puoi approfittare del 20% di sconto sui servizi Privacy e Cookie Banner di Iubenda.

