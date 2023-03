Su Amazon c'è sempre l'opportunità di risparmiare, non è una novità, ma oggi - e fino alle 23:59 del 29 marzo - gli affari aumentano in modo esponenziale, da far venire il mal di testa. Sì perché grazie alle Offerte di Primavera (un'iniziativa che il gigante di Seattle ha molto a cuore), le promo sono ancora più clamorose, e abbracciano praticamente tutte le categorie dello store. Ma andiamo al dunque. Se stai leggendo questo articolo è perché - probabilmente - sei alla ricerca di un nuovo notebook: eccone 5 in super sconto (anche di 500€).

I migliori Notebook da acquistare con le Offerte di Primavera Amazon

MSI GF63 Thin 11SC-497IT - Notebook da Gaming (-250€)

Caratteristiche principali:

Display Full HD da 15,6 pollici, frequenza d'aggiornamento a 144Hz

Processore Intel Core i7 di 11a generazione (11800H)

GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4GB di RAM GDDR6

8GB di RAM DDR4

512GB di archiviazione SSD M.2 PCIe 3.0

Wi-Fi 6

Acer Nitro 5 AN515-57-70MT (-420€)

Caratteristiche principali:

Display 15.6" FHD IPS, frequenza d'aggiornamento a 144Hz

Processore Intel Core i7-11800H

GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di RAM

16GB di RAM DDR4

1024GB di archiviazione SSD

Predator Triton 300 SE PT314-51s-70AY (-500€)

Caratteristiche principali:

Display 14" IPS FHD a 144Hz

Processore Intel Core i7-11370H

GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di RAM

16GB di RAM DDR4

512GB di archiviazione SSD PCIe NVMe

Windows 11 Home

Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 (-320€)

Caratteristiche principali:

Display FHD 15,6 pollici

Processore Intel Oore i7-1165G7

Scheda grafica MX450 con 2GB GDDR5

8GB di RAM

512GB di archiviazione SSD

HP - PC 15s-eq3001sl (-220€)

Caratteristiche principali:

Display Full HD da 15,6 pollici

Processore AMD Ryzen 5 5625U

Scheda grafica AMD Radeon

8GB di RAM DDR4, 3200 MHz

SSD 512GB PCIe NVMe M.2

👉 Consulta qui le migliori offerte sugli auricolari Bluetooth.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.