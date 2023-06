Per uno Smart TV per guardare (anche) contenuti in streaming, non è necessario investire cifre astronomiche. Certo, c'è da accettare qualche compromesso, ma quando si può spendere meno di 170€ tutto è più semplice. A tal proposito ti segnalo lo sconto del 21% sullo Smart TV Metz HD da 32" con Android TV e sistema audio Dolby Digital. Il prezzo passa quindi a soli 164,99€. Affare? Certo che sì!

Smart TV 32" con Android TV: il prezzo è bassissimo con lo sconto Amazon del 21%

Metz è un marchio tedesco con alle spalle oltre 80 anni di esperienza, quindi si va assolutamente sul sicuro. Il suo Smart TV HD non è un campione della risoluzione, ma essendo il pannello da 32 pollici, non noterai chissà quanta differenza rispetto al Full HD.

Il design poi è davvero pazzesco: i bordi sono sottilissimi e le cornici dello schermo quasi non si vedono. È un look che ricorda quello di prodotti premium ben più costosi, come quelli a marchio Sony o Samsung. Insomma, con una spesa minima, si fa una grandissima figura.

Il prezzo è certamente il punto forte di questo televisore, che mette sul piatto anche Android TV. Si tratta del sistema operativo di Google pensato per i televisori smart e ti consente di scaricare tantissime applicazioni, tra cui quelle per guardare film e serie televisive in streaming, come Netflix, Prime Video, NOW, DAZN e Disney+.

Grazie allo sconto immediato di Amazon del 21%, spendi pochissimo e ti garantisci l'accesso all'intrattenimento via streaming. Meglio di così, non si può. Il consiglio non può che essere il seguente: meglio completare l'acquisto in tempi stretti, perché a questo prezzo il televisore potrebbe andare a ruba.

