Spesso si dice che, in fatto di smartphone, la vera rivale di Apple sia Samsung. In realtà, da qualche anno ormai è sceso sul terreno di gioco un certo gigante di nome Google che, proprio come Apple, si occupa sia dell'hardware che del software dei suoi dispositivi. E infatti, di assoluto spessore è il Google Pixel 6a, device 5G con fotocamera da 12 megapixel, oggi acquistabile a soli 369€ su Amazon.

Google Pixel 6a da prendere subito: lo sconto Amazon è del 20%

Il Google Pixel 6a è uno smartphone completo che restituisce una reale esperienza Android e garantisce prestazioni ottimali in ogni situazione. Sulle performance di alto livello c'è la firma del processore Google Tensor, chip realizzato da Big G per rendere i suoi device più smart, sicuri (insieme al Titan M2) e potenti. Le app si avviano in un istante, le immagini si caricano in un lampo e tutto funziona al meglio, in modo fluido.

Rispetto ai fratelli maggiori (6 e 6 Pro), il Google Pixel 6a è leggermente più compatto. Il display è un Full HD+ da 6,1 pollici con frequenza d'aggiornamento a 60Hz. Sulla parte alta del pannello puoi notare un piccolo foro: è necessario per la fotocamera frontale, ma non è assolutamente di disturbo durante l'utilizzo quotidiano.

Oltre al display, a rendere il Pixel 6a uno smartphone meritevole d'attenzione ci sono la batteria adattiva che può durare più di 24 ore (non spreca energia per le app meno usate), la certificazione IP67 (resistenza a piccole quantità di acqua e polvere) e, infine, la doppia fotocamera posteriore con grandangolo e ultrawide da 12 e 10 megapixel rispettivamente.

