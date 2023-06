Carta YOU di Advanzia è una carta di credito totalmente gratuita che ha una particolarità: può essere collegata al proprio conto corrente, senza la necessità di aprirne uno nuovo. Non ha commissioni annuali e di prelievo e consente di prelevare soldi in tutti gli ATM mondiali. Richiedetela adesso in pochi minuti e beneficiate di tutti vantaggi, come assicurazioni gratuite e credito per gli acquisti fino a 7 settimane.

Carta YOU: la carta di credito a canone zero

Carta YOU è una carta di credito da i numerosi vantaggi. Innanzitutto non ha commissioni annuali o di prelievo, consentendo di ritirare denaro senza pensieri in qualsiasi ATM e da qualsiasi parte del mondo, così come per gli acquisti. A essere gratuite sono anche le assicurazioni viaggio incluse, con cui è possibile coprire imprevisti durante le vacanze o gli spostamenti. Il credito per gli acquisti è gratuito fino a 7 settimane, con pagamento differito senza alcun interesse.

Offre inoltre un opzione per il pagamento frazionato flessibile, con cui è possibile pagare a rate personalizzate i propri acquisti, a partire da un importo minimo di 30€.

Il vantaggio più interessante di Carta YOU è tuttavia sicuramente quello di poter utilizzare questa carta con qualsiasi conto corrente già esistente, senza la necessità di cambiarlo o aprirne uno nuovo. Vi verrà recapitato un riepilogo delle transazioni da poter pagare direttamente dal proprio conto bancario.

La carta utilizza i più recenti standard di sicurezza, garantendo sempre acquisti in tutta tranquillità.

Attivare Carta YOU è veramente facile e richiede pochi minuti. Basterà recarsi nella pagina dell'offerta, compilando i campi richiesti che trovate subito davanti. Una volta inseriti i dati richiesti e fatto clic sul tasto "Richiedila ora" per completare la procedura, riceverete un'email per l'inserimento dei documenti di identità e la verifica. Ultimata la fase di richiesta, non vi resterà che attendere pochi giorni per ricevere la carta direttamente all'indirizzo indicato!

