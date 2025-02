Adobe: nuovo generatore video AI è ora disponibile per tutti

Adobe ha rilasciato il suo generatore AI di testo e immagini in video per chiunque voglia provarlo online. Generate Video è disponibile in versione beta pubblica dopo un periodo di test di accesso anticipato limitato l'anno scorso. Lo strumento beta è accessibile tramite l'app web Firefly. A ciò si aggiungono nuove capacità di generazione e traduzione di immagini e livelli di abbonamento di crediti AI per i creator. Adobe ha iniziato a lanciare strumenti basati sul suo modello video Firefly AI generativo a ottobre, a partire dallo strumento Generative Extend in versione beta per Premiere Pro che può essere utilizzato per estendere la fine o l'inizio del filmato. Inoltre, la nuova versione di Generate Video ha aggiunto alcuni piccoli miglioramenti rispetto alla prima volta a settembre.

Generate Video è costituito da due funzionalità: Text-to-Video e Image-to-Video. Come suggeriscono i nomi, Text-to-Video consente agli utenti di generare filmati utilizzando la descrizione del testo. Dall’altro lato, Image-to-Video consente di aggiungere un'immagine di riferimento insieme al prompt per fornire un punto di partenza per il video. Il generatore AI di Adobe include varie opzioni che perfezionano o guidano i risultati, come la simulazione di stili, angoli di ripresa, movimento e distanze di ripresa. Il video è ora in uscita a 1080p a 24 fotogrammi al secondo, rispetto alla qualità originale di 720p. Sia Text-to-Video che Image-to-Video impiegano 90 secondi o più per generare clip con una lunghezza massima di cinque secondi, inferiore alla durata di 20 secondi disponibile per gli utenti Sora. Adobe afferma che sta anche lavorando sia a un "modello di ideazione" più veloce e a bassa risoluzione sia a un modello 4K "in arrivo".

Adobe: le altre funzionalità AI introdotte su Firefly

Adobe ha anche aggiornato l'app web Firefly che ospita molti dei suoi strumenti di intelligenza artificiale generativa. Oltre a sfoggiare una nuova interfaccia utente, ora si integra con le app Creative Cloud tra cui Photoshop, Premiere Pro ed Express, rendendo più semplice spostare e modificare le risorse generate dall'intelligenza artificiale. E poiché Firefly è addestrato su contenuti di pubblico dominio e concessi in licenza, è sicuro per l'uso commerciale. Adobe descrive persino il suo strumento Generate Video come "pronto per la produzione". Ciò ha lo scopo id invogliare gli utenti che desiderano utilizzare video generati dall’AI nei film senza il rischio di violare le protezioni del copyright.

L’azienda ha reso disponibili anche altri due strumenti in versione beta pubblica sull'app web Firefly, ma non sono gratuiti. Scene to Image consente agli utenti di creare i propri riferimenti per le immagini generate dall'intelligenza artificiale utilizzando funzionalità 3D e di schizzi integrate, apparentemente basate sull'esperimento "Project Scenic" annunciato da Adobe a ottobre. Lo strumento Translate Audio and Video consente invece agli utenti di tradurre e doppiare l'audio in oltre 20 lingue preservando la voce originale dell'oratore.

Adobe sta lanciando due nuovi piani di abbonamento Firefly che forniscono crediti spendibili per utilizzare i modelli Firefly di Adobe. Firefly Standard parte da 9,99 dollari al mese per 2.000 crediti video/audio e fornisce fino a 20 generazioni video 1080p da cinque secondi. Il piano Firefly Pro più costoso parte da 29,99 dollari al mese per 7.000 crediti e fino a 70 generazioni video 1080p da cinque secondi. Un vantaggio degno di nota è che entrambi i piani includono accesso illimitato alle funzionalità di imaging e vettoriali di Firefly.