Adobe: l’AI Generativa di Firefly è ora disponibile per tutti

Sono disponibili per tutti le funzionalità di AI generativa integrate nativamente in Adobe Creative Cloud, Adobe Express e Adobe Experience Cloud. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda di San Jose con l'obbiettivo di dare inizio ad una nuova era in cui la creatività di milioni di persone in tutto il mondo viene potenziata dalla AI. Le novità riguardano tutto l'ecosistema di Adobe in quanto le nuove funzionalità AI based vengono ora fornite anche per i workflow di Photoshop, Illustrator e Adobe Express. Ma non è tutto, perché con Adobe GenStudio viene fornita una nuova soluzioni con cui soddisfare le esigenze della supply chain di contenuti in ambito aziendale.

Cos'è Adobe Firefly

Firefly è la famiglia di modelli creativi basati sulla AI generativa di Adobe. Sono infatti supportati suggerimenti testuali in più di 100 lingue anche per la realizzazione di contenuti ad uso commerciale.

Come dichiarato da David Wadhwani, presidente della divisione Digital Media Business di Adobe:

Con oltre 2 miliardi di immagini generate con la versione beta di Firefly, l'AI generativa sta inaugurando una nuova era di espressione creativa per i clienti di tutti i segmenti. Le capacità mozzafiato di Firefly, insieme alla ricca dotazione di strumenti delle nostre applicazioni Creative Cloud, Express, la web app di Firefly e Adobe Experience Cloud, offrono agli utenti opportunità senza precedenti di lavorare con l'AI generativa in modalità nuove, più creative e produttive.

I nuovi Generative Credits disponibili nei vari piani permettono agli abbonati a Creative Cloud, Adobe Express e Firefly di beneficiare delle potenzialità di Firefly nei propri workflow.

Adobe Firefly for Enterprise

Adobe Firefly for Enterprise è poi una versione dedicata ai contesti più strutturati ora disponibile per le aziende che desiderano iniziare a sfruttare l'AI Generativa nei propri progetti.

Firefly for Enterprise sarà accessibile tramite Creative Cloud, Express e Adobe Experience Cloud. L'AI è stata addestrata su contenuti sotto licenza come quelli di Adobe Stock e su altri, di pubblico dominio, per i quali è scaduto il copyright. L'attuale collaborazione di Adobe con i propri clienti consentirà di customizzare i modelli utilizzando le proprie risorse per generare contenuti personalizzati.

Adobe Express e Express Premium

I piani a pagamento di Creative Cloud includono ora la nuova App Web Firefly per l'esplorazione della creatività assistita dall'AI ed Express Premium, App all-in-one con funzioni di AI Text-to-Image e Text Effects che velocizzato progettazione e condivisione di post per i social media, video, immagini, PDF, flyers, loghi e molto altro.

Adobe Express è invece un'App AI-first con cui progettare e condividere contenuti creativi. Le funzioni Firefly di Express, tra cui Text to Image e Text Effects, sono state pensate per rivoluzionare il modo in cui utenti e brand trasformano idee in contenuti efficaci e campagne di social media marketing impattanti.

Adobe GenStudio

Una delle novità più importanti dell'annuncio è sicuramente Adobe GenStudio. Una piattaforma in grado di combinare al meglio ideazione, creazione, produzione e attivazione dei contenuti per rivoluzionare la supply chain dei contenuti aziendali con l'AI generativa.

Content Credentials

Gli output generati dall'AI di Firefly sono sicuri per un uso commerciale. Firefly for Enterprise consente di ottenere l'indennizzo della proprietà intellettuale di Adobe per i contenuti generati. Come impostazione predefinita include le Content Credentials con cui ogni risorsa creata con Firefly presenta automaticamente l'attribuzione creativa.