Adobe includerà AI Assistant alle app Acrobat e PDF Reader

Adobe aveva già ceduto al fascino dell’intelligenza artificiale generativa nel 2023, aggiungendo la funzionalità Firefly alle sue app di grafica come Photoshop, Illustrator ed Express. Ora l’azienda sta estendendo funzionalità AI ad altre popolari app Acrobat e PDF Reader. In un comunicato stampa, Adobe ha annunciato il lancio di una versione beta di un nuovo assistente AI per Acrobat e Reader. Come riportato dall’azienda, AI Assistant (questo il nome del tool) è stato progettato per aiutare gli utenti a ordinare il contenuto nei file PDF. Adobe afferma che AI ​​Assistant può suggerire agli utenti domande sul contenuto di un file PDF e, naturalmente, può anche generare risposte a tali domande. AI Assistant può anche creare citazioni in modo che l'utente possa confermare le informazioni da tali risposte. Inoltre, la funzione può riassumere il contenuto nei file PDF.

AI Assistant: il tool di Adobe potrebbe diventare un competitor di Copilot

AI Assistant può aiutare gli utenti a spostarsi all'interno di un file PDF con link cliccabili. Inoltre, è in grado di formattare il contenuto in modo che possa essere utilizzato per presentazioni, messaggi e-mail e altro ancora. Infine, Adobe afferma che AI ​​Assistant può essere utilizzato anche con altri formati di file, inclusi Word e PowerPoint. Ciò porterà l’assistente ad essere un potenziale competitor di Copilot di Microsoft. Adobe afferma che in futuro aggiungerà funzionalità ad AI Assistant, tra cui la creazione di bozze di documenti, la generazione di immagini AI Firefly e altro ancora.

La versione beta è attualmente disponibile per gli utenti dei piani Acrobat Individual, Pro e Teams, insieme agli utenti della versione di prova di Acrobat Pro. Verrà aggiunto a Reader nel prossimo futuro. Una volta terminata la fase di beta testing, Adobe prevede di offrire la versione completa di AI Assistant per gli utenti di Reader e Acrobat tramite un nuovo piano di abbonamento. Il prezzo di questo nuovo piano non è stato ancora rivelato.