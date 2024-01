Adobe Creative Cloud: 1 anno di piano Fotografia 20GB a soli 99,99€

Su Amazon torna in offerta il piano Fotografia da 20 GB della suite Adobe Creative Cloud: il pacchetto da 12 mesi è in promo a 99,99 euro invece di 154,53 euro, grazie al 35% di sconto. L'articolo è disponibile al download immediato, ciò significa che appena concluso l'ordine riceverai una e-mail al tuo indirizzo di posta elettronica con il codice di attivazione dell'abbonamento.

Nella classifica Bestseller di Amazon, all'interno della categoria Software occupa la nona posizione, invece nella sotto-categoria Fotografia è al primo posto. Se intendi portare le tue foto a un livello superiore, questo è sicuramente il prodotto migliore a cui puoi puntare.

Adobe Creative Cloud: 12 mesi di Fotografia 20 GB in sconto del 35% su Amazon

Il piano Fotografia offre tutti gli strumenti necessari per stimolare il processo creativo personale di ogni utente, grazie alla presenza in contemporanea di Lightroom e Photoshop. Con il primo hai accesso a un'infinità di modifiche professionali, mentre con il secondo cri un design del tutto nuovo.

L'interfaccia intuitiva su qualsiasi dispositivo, filtri predefiniti e personalizzabili, più 20GB disponibili su cloud: sono questi i principali punti di forza di un abbonamento che per rapporto qualità-prezzo non ha eguali in questa categoria.

Segnaliamo infine che Photoshop è utilizzabile sia su desktop che su iPad, in questo modo potrai apportare tutte le modifiche che desideri alle tue immagni ovunque ti trovi.

Cogli al volo l'offerta disponibile in queste ore su Amazon sul piano Fotografia di 1 anno della suite Adobe Creative Cloud, per risparmiare qualcosa come 55 euro sul prezzo consigliato.

