Adobe Acrobat Reader DC: tutte le novità dell'ultimo update

Adobe Acrobat Reader DC, nella sua versione 2025.001.20428, continua a essere un punto di riferimento gratuito per chi lavora con i file PDF. Le novità introdotte mirano a rendere l’esperienza dell’utente ancora più efficiente, versatile e accessibile, migliorando diversi aspetti legati alla gestione dei documenti.

Una delle innovazioni più significative è la nuova applicazione mobile Acrobat DC, disponibile per dispositivi Android e iOS. Questa versione consente agli utenti di interagire con i PDF ovunque si trovino, estendendo le funzionalità di Acrobat Reader anche su smartphone e tablet. Con la nuova app, è possibile visualizzare, stampare, firmare e annotare i documenti direttamente dal proprio dispositivo mobile, permettendo una continuità del lavoro che prima era limitata ai computer desktop.

Un'altra novità interessante riguarda lo strumento "Compila e Firma", che è stato notevolmente migliorato per permettere una compilazione rapida dei moduli PDF. Grazie all’auto-riempimento intelligente, questa funzione semplifica ulteriormente la gestione dei documenti. Disponibile sia nella versione desktop che nell’app mobile Adobe Fill & Sign, questa opzione permette di completare i moduli in modo più veloce e preciso, risparmiando tempo prezioso.

Ulteriori novità introdotte

La nuova versione di Adobe Acrobat Reader DC introduce anche un’importante ottimizzazione per la stampa da PC Windows, riducendo il consumo di inchiostro e toner. Questa funzione, oltre a contribuire a ridurre i costi, ha anche un impatto positivo sull’ambiente, rendendo più eco-friendly l’utilizzo quotidiano di documenti PDF.

Per quanto riguarda l’archiviazione e la sincronizzazione dei dati, Adobe ha migliorato l'integrazione con Adobe Document Cloud. Gli utenti ora hanno a disposizione 5GB di spazio gratuito per archiviare i propri file, che possono essere facilmente sincronizzati tra desktop, web e dispositivi mobili grazie alla funzionalità Mobile Link. Questa sincronia garantisce che i file siano sempre aggiornati e accessibili da qualsiasi dispositivo.

Inoltre, le nuove funzionalità premium di Adobe PDF Pack offrono strumenti avanzati per gli utenti che necessitano di maggiori capacità, come la conversione di file in PDF, la creazione di PDF da foto tramite fotocamera mobile, e la possibilità di trasformare i PDF in formati modificabili come Word, Excel, PowerPoint o RTF. Adobe PDF Pack consente anche di combinare più file in un singolo PDF e offre un servizio di firma elettronica sicuro per inviare e tracciare i documenti in modo semplice e affidabile.