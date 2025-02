Adobe Acrobat: chatbot AI ora può decifrare il gergo contrattuale

Adobe sta aggiungendo funzionalità all'Assistente AI di Acrobat che dovrebbero aiutare gli utenti a comprendere meglio i contratti. Le nuove "capacità di intelligence contrattuale" consentono al chatbot del software di gestione PDF di riconoscere automaticamente quando i file e i documenti scansionati sono contratti. Inoltre, il chatbot sarà anche in grado di riassumere il linguaggio complicato per renderlo più facile da comprendere per gli utenti. L'Assistente AI di Adobe Acrobat è disponibile come componente aggiuntivo, al prezzo di 4,99 dollari al mese e può essere acquistato dagli utenti Acrobat con account individuali gratuiti o a pagamento. Il nuovo aggiornamento introdotto da Adobe Acrobat è disponibile in tutto il mondo su desktop, web, ma anche su dispositivi mobili. Ad oggi, l’unica lingua supportata è l'inglese. Tuttavia, l’azienda ricorda che nel prossimo futuro verranno supportate anche altre lingue.

Adobe Arcobat: le funzionalità del nuovo chatbot AI

Adobe afferma che la funzionalità può far emergere termini chiave, generare citazioni e domande consigliate per documenti specifici. Inoltre, potranno anche confrontare le modifiche in un massimo di dieci diverse versioni di un contratto per verificare coerenza e discrepanze. Ciò dovrebbe rendere più facile individuare elementi in contratti lunghi, come date importanti, policy specifiche e addebiti che altrimenti potrebbero essere sepolti in muri di testo.

L’azienda afferma che l'obiettivo è quello di far risparmiare agli utenti di Adobe Acrobat il ​​tempo che altrimenti impiegherebbero a cercare di comprendere documenti spesso lunghi e complessi. Secondo un recente sondaggio, infatti, il 70% dei consumatori ha firmato accordi senza conoscerne tutti i termini. Come affermato da, Abhigyan Modi, responsabile di Adobe Document Cloud: "I clienti aprono miliardi di contratti in Adobe Acrobat ogni mese e l'intelligenza artificiale può cambiare le carte in tavola aiutando a semplificare la loro esperienza". Come accennato in precedenza, il nuovo chatbot è già disponibile in tutto il mondo. Sfortunatamente, per sfruttare una futura versione italiana bisognerà attendere nuove comunicazioni da parte di Adobe.