Adidas sotto attacco: violata la sicurezza dei dati di un fornitore

Una nuova emergenza di sicurezza informatica coinvolge il colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo Adidas, che ha recentemente segnalato una grave violazione dati. Secondo un comunicato ufficiale dell'azienda, una parte esterna non autorizzata ha ottenuto informazioni sui consumatori attraverso un fornitore di terze parti specializzato in servizi clienti. Questo episodio solleva preoccupazioni sulla vulnerabilità della catena di fornitura digitale e sulla capacità delle aziende di proteggere i dati sensibili dei propri utenti.

I dettagli del caso

Ad oggi, restano ignoti alcuni dettagli cruciali dell'incidente, tra cui l'identità del fornitore di terze parti coinvolto, il numero di utenti colpiti e la tempistica esatta della violazione dati. Tuttavia, Adidas ha ribadito il proprio impegno a proteggere la privacy e la sicurezza dei consumatori, esprimendo rammarico per qualsiasi disagio o preoccupazione causati dall'incidente. La stessa Adidas ha affermato di essersi impegnata a proteggere la privacy e la sicurezza dei consumatori e si rammarica sinceramente per qualsiasi disagio o preoccupazione causati da questo incidente ha dichiarato l'azienda nel comunicato ufficiale.

Il caso del 2018

Questa non è la prima volta che Adidas si trova ad affrontare una crisi di questo tipo. Solo all'inizio del mese, l'azienda era stata vittima di attacchi simili in Turchia e Corea del Sud, dove gli hacker erano riusciti ad accedere a informazioni personali come nomi, email, numeri telefonici e indirizzi dei clienti che avevano contattato i centri assistenza. Inoltre, nel 2018, un attacco al sito statunitense dell'azienda aveva esposto i dati di milioni di utenti. L'episodio più recente si inserisce quindi in un quadro più ampio di vulnerabilità che evidenzia la necessità di strategie di sicurezza più robuste.

La rassicurazioni di Adidas

Adidas ha rassicurato che l'attacco non ha compromesso dati sensibili come informazioni di pagamento o password, limitandosi all'acquisizione di dati di contatto. Tuttavia, il gigante dell'abbigliamento sportivo ha immediatamente attivato contromisure per contenere l'incidente, collaborando con esperti di sicurezza informatica per avviare un'indagine approfondita. L'azienda ha inoltre notificato l'accaduto alle autorità competenti e sta procedendo a informare i clienti potenzialmente coinvolti.

Un problema sempre più diffuso

Questo episodio evidenzia una problematica sempre più diffusa nel panorama della sicurezza informatica: gli attacchi mirati ai fornitori esterni. Spesso considerati l'anello più debole della catena di protezione dei dati, i partner commerciali rappresentano un punto di accesso vulnerabile per i cybercriminali.

Le aziende, specialmente quelle di grandi dimensioni come Adidas, devono ora considerare l'implementazione di misure di sicurezza più rigorose per i propri fornitori e partner. Gli esperti di sicurezza informatica consigliano agli utenti di prestare particolare attenzione a possibili tentativi di phishing che potrebbero sfruttare questo incidente.