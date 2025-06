Addio telemarketing: con Incogni niente più chiamate indesiderate per sempre

Se vuoi una pausa dalle telefonate moleste del telemarketing, Incogni è il tuo alleato ideale.

Questo servizio attivo e automatizzato lavora al tuo posto per far sparire i tuoi dati da broker e siti di ricerche personali - quelle piattaforme che vendono, scambiano o pubblicano i tuoi numeri, indirizzi e informazioni private senza che tu sappia nulla.

Perché Incogni funziona davvero

Se vuoi dire basta ai call center, proteggere i tuoi dati da recruiter, assicurazioni o venditori insistenti, Incogni è una soluzione silenziosa ma potente. Ti libera da pensieri, ripristina la tua privacy, e ti regala quel lusso di serenità in più nella vita quotidiana- senza fare praticamente nulla. Ecco perché funziona davvero:

Automazione sotto controllo umano : non serve scorrere decine di moduli. Dopo aver attivato l’account, Incogni scansiona più di 200 broker, invia richieste di cancellazione e rifà controlli continui per evitare che i tuoi dati ritornino;

Stop alle chiamate di telemarketing;

Report costanti: ricevi aggiornamenti regolari sul progresso delle rimozioni, così sai sempre dove ti trovi nel processo;

Attivare Incogni è un processo lineare pensato per farti risparmiare tempo ed energie. Dopo la registrazione sul sito ufficiale, ti verrà richiesto di inserire alcune informazioni fondamentali: il tuo nome completo, gli indirizzi email attuali e precedenti, eventuali numeri di telefono e gli indirizzi fisici che hai utilizzato nel tempo. Questi dati sono necessari per identificarti all’interno dei database dei data broker e avviare le richieste di rimozione. A questo punto, dovrai semplicemente concedere l'autorizzazione legale affinché Incogni possa agire in tua vece. Si tratta di un passaggio fondamentale: grazie a questa delega, Incogni può contattare direttamente le aziende che detengono le tue informazioni personali, chiedendone ufficialmente la cancellazione. Tutti i piani includono una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, così puoi testare il servizio senza alcun rischio.

