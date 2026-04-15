Addio rincari in bolletta: ultima occasione per bloccare il prezzo di luce e gas

Il mercato energetico è pesantemente influenzato dall'attuale situazione internazionale, che non solo sta mettendo a rischio i trasporti, ma potrebbe portare anche rincari in bolletta nei prossimi mesi. È il momento giusto per tutelarsi, sottoscrivendo una tariffa che blocchi il prezzo di luce e gas prima dell'impennata.

Hai ancora poche ore per approfittare della promozione Octopus Energy, fornitore con luce 100% sostenibile che offre una tariffa con prezzo di luce e gas fisso per un intero anno, valida soltanto per chi sottoscrive una nuova fornitura entro il 15 aprile.

Prezzo di luce e gas bloccato per un anno: come funziona

La proposta di Octopus Energy mantiene invariato il prezzo della materia prima per dodici mesi: le brutte sorprese in bolletta diventano un ricordo, perché non saranno influenzate dall'oscillazione del mercato.

Di fatto, sottoscrivendo una fornitura con Octopus Energy, il prezzo della luce (considerando una tariffa monoraria) è di 0,132 €/kWh, con costi di commercializzazione pari a 6 euro al mese; per il gas, invece, il prezzo è di 0,54 €/Smc, mentre i costi di commercializzazione ammontano a 7 euro mensili.

I prezzi restano questi per l'intera durata dell'offerta, ovvero 12 mesi dall'attivazione della fornitura. Naturalmente, ci saranno sempre i costi indipendenti da Octopus Energy, come trasporto, oneri di sistema, imposte e IVA. Bloccare il prezzo della materia prima, tuttavia, ti permetterà comunque di risparmiare concretamente.

L'attivazione è semplicissima: puoi sottoscrivere la tariffa Octopus Energy online, in pochissimi minuti semplicemente inserendo i tuoi dati personali. Non saranno necessari interventi tecnici, né lunghe procedure burocratiche: del passaggio si occuperà interamente il fornitore e tu non resterai mai senza luce o gas. Hai tempo fino al 15 aprile per sottoscrivere l'offerta.

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