Addio bollette imprevedibili: con NeN paghi sempre la stessa cifra ogni mese

NeN è la prima energia italiana in abbonamento: prezzo fisso ogni mese, elettricità 100% green e attivazione digitale in pochi minuti.
Roberta Bonori
Pubblicato il 8 mar 2026
Link copiato negli appunti

C'è qualcosa di sottilmente stressante nell'aprire una bolletta dell'energia. Non sai mai cosa troverai: rincari improvvisi, voci di spesa criptiche, cifre che cambiano senza preavviso. Per anni è stato così, e ci siamo abituati a considerarlo normale.NeN ha deciso che non lo è: infatti è il primo operatore italiano a proporre l'energia in abbonamento, con una logica semplice quanto rivoluzionaria. Paghi una cifra fissa ogni mese, sempre uguale, senza sorprese. Il prezzo lo conosci prima. Lo decidi tu. E non cambia.

Verde per davvero, non solo sulla carta

Tutta l'elettricità fornita da NeN proviene da fonti rinnovabili (eolico, solare, idroelettrico),  certificate e tracciabili. Per il gas, dove la rinnovabilità non è ancora possibile, NeN sceglie un approccio concreto: finanzia progetti ambientali e sociali in collaborazione con LifeGate per compensarne l'impatto reale. L'attivazione avviene davvero in cinque minuti, facilmente dal tuo divano. Nessun tecnico da aspettare. Nessuna firma cartacea. Nessuna interruzione del servizio durante il passaggio. L'attivazione è interamente digitale e richiede pochi minuti: inserisci i tuoi dati, scegli il piano, e il gioco è fatto. Tutto il resto - consumi, pagamenti, assistenza - si gestisce online.

In un mercato energetico che sembra fatto apposta per disorientarti, NeN è l'eccezione: chiara, stabile, e costruita intorno a chi paga la bolletta. Viviamo in un momento in cui quasi nulla sembra prevedibile: i prezzi cambiano, i mercati oscillano, e pianificare le spese familiari è diventato un esercizio di equilibrismo. In questo contesto, sapere con certezza quanto spenderai per l'energia ogni mese non è un dettaglio - è una forma di tranquillità concreta. Con NeN, quella cifra la conosci prima ancora di consumare un kilowatt. In un periodo storico in cui le certezze scarseggiano, poter togliere almeno la bolletta dalla lista delle preoccupazioni ha un valore che va ben oltre il risparmio economico.

