Addio banner e video molesti con Surfshark AdBlocker a soli 2,19€: approfitta della promo

Stai navigando tranquillamente su un sito web e all'improvviso di aprono mille pop-up invadenti, video pubblicitari con volume altissimo e banner che coprono la visuale di quello che stai leggendo? Ora puoi dire "basta" a tutto ciò con Surfshark Adblocker, un servizio che per soli 2,19€ al mese ( con 3 mesi gratis extra) risolve tutto!

Blocca annunci e tracker, evita richieste continue di consenso dei cookie, e soprattutto evita annunci video anche sulle smart tv: Surfshark AdBlocker funziona egregiamente per bloccare ogni banner pubblicitari, per donarti finalmente una navigazione ordinata e senza il rischio di "click" fuorvianti. Scopri di più sul sito ufficiale e continua a leggere qui sotto!

Addio fastidiosi pop-up e video che coprono lo schermo: passa a Surfshark Adblocker

Scegli di navigare senza interruzioni a soli 2,19€ al mese (oggi con 3 mesi gratis extra) con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni! Sursfshark Adblocker è incluso nel piano Starter, che ti offre la migliore VPN sul mercato per navigare in modo sicuro online e il servizio di Alt ID per proteggere la tua identità.

Scegliendo il piano da 24 mesi, risparmi fino all'86% sul piano Starter (solo 2,19€ al mese). Se non vuoi "impegnarti" così tanto, nessun problema: puoi abbonarti al piano di 12 mesi a 3,19€ risparmiando il 79% dal prezzo di listino, oppure fare solo la prova di 1 mese a 15,45€. Il consiglio è quello di provare con un piano più lungo non solo per risparmiare, ma anche per approfittare della garanzia soddisfatti e rimborsati di 30 giorni! Perfetto per Chrome, Edge e Firefox, il servizio ti libera per sempre da banner, video, pop-up dei cookie e altre fastidiosissime richieste di consenso che spuntano da ogni dove quando navighi sul web. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: solo 2,19€ con il piano biennale e 3 mesi extra nel prezzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.