Addio ansia da giga finiti: arriva Very Mobile a 6,99€ al mese per sempre

Quante volte ti è capitato di restare senza giga proprio nel momento meno opportuno? Magari mentre stai guardando una serie, seguendo un video o semplicemente navigando sui social. Con l’offerta Very Mobile 200 GB a 6,99€ al mese, questo tipo di problema diventa molto meno probabile: hai una quantità di traffico dati più che abbondante e un prezzo che resta sempre sotto controllo.

Very Mobile 200 GB: ecco cosa trovi nella promo

La proposta di Very Mobile è pensata per chi usa molto internet ogni giorno. Con questa tariffa hai a disposizione 200 GB di traffico dati in 5G, insieme a minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. È un pacchetto completo che ti permette di navigare, guardare contenuti in streaming, usare app e social senza dover controllare continuamente il consumo dei giga. Il tutto con un costo fisso di 6,99€ al mese, senza aumenti nel tempo.

Uno degli aspetti più interessanti è la gestione del traffico dati. Se esaurisci i giga inclusi, la navigazione si blocca automaticamente, evitando qualsiasi addebito imprevisto. Non ci sono rinnovi nascosti o costi extra: decidi tu se aggiungere altro traffico, in totale libertà. Questo approccio rende l’offerta particolarmente trasparente, ideale per chi vuole evitare brutte sorprese a fine mese. Anche l’attivazione è pensata per essere veloce. Puoi fare tutto online in pochi minuti, scegliendo tra SIM fisica o eSIM. In molti casi, la SIM e la spedizione sono gratuite, mentre il costo di attivazione resta contenuto e varia in base alla modalità scelta. Con 200 GB in 5G, minuti illimitati e un prezzo fisso di 6,99€, questa offerta si posiziona tra le più interessanti per chi cerca tanti giga a basso costo. Semplice da attivare, trasparente e senza vincoli, è una scelta concreta per chi vuole navigare senza pensieri.

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