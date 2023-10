Addio al mercato tutelato: scopri le agevolazioni di Sorgenia

Con il Decreto Milleproproghe, la fine del mercato tutelato per il gas è stata spostata a gennaio 2024. Fino ad oggi, gli utenti che non hanno scelto un fornitore di energia elettrica o gas vengono allineati automaticamente alle tariffe sancite ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Tuttavia, le tariffe regolate non sempre sono le più convenienti. Il mercato libero, introdotto nel 1999 con il Decreto Bersani, consente agli utenti di scegliere il fornitore che preferisce, spesso quello che offre un piano più economico. Tra quest’ultimi vi è sicuramente Sorgenia, fornitore amato non solo per la convenienza, ma anche per il suo essere “green”. Il 2024 è alle porte e chi ha un piano affiliato al mercato tutelato dovrà scegliere un nuovo fornitore. Sorgenia potrebbe essere la soluzione adatta per chi cerca un’offerta luce e gas attenta all’ambiente, ma anche al risparmio degli utenti.

Sorgenia: scegli Next Energy Sunlight Luce&Gas e risparmia

Una delle offerte più convenienti di Sorgenia è Next Energy Sunlight Luce&Gas. Questa propone un prezzo indicizzato, ovvero variabile in base al valore dell’indice PSV per il gas e PUN per la luce. In questo modo pagherai soltanto la componente gas ed energia in base all’andamento del prezzo all’ingrosso. Inoltre, sottoscrivendo questo contratto Sorgenia ti offre 40 euro di sconto in bolletta, ma non è tutto. Potrai anche sfruttare il servizio di monitoraggio dei consumi “Beyond Energy”, che ti permette di evitare gli sprechi di energia e risparmiare. Avrai inoltre uno sconto fedeltà applicato al servizio commerciale e il 10% di sconto per le ricariche della tua auto elettrica (utilizzando l’app MyNextMove).

Sorgenia offre luce 100% green, poiché proviene da fonti rinnovabili. Scaricando l’app MySorgenia puoi inoltre controllare in tempo reale i consumi di ogni elettrodomestico o accessorio collegato alla corrente elettrica, gestire le tue forniture, controllare le bollette e non solo. Con Sorgenia puoi inoltre alla community dei Greeners e partecipare a iniziative ecosostenibili, aiutare il prossimo e rendere il mondo un luogo migliore dove vivere. Scopri la convenienza di Sorgenia, risparmia e aiuta l’ambiente.

