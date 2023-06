Addio ai fili a darti noie col Mouse Wireless Logitech M185 in OFFERTA

Possibile acquistare un mouse di qualità, senza fili, di una marca rinomata come Logitech, a soli 9,99€? Ebbene si! Proprio grazie all'offerta da oggi disponibile su Amazon, che vi proponiamo data la sua estrema convenienza.

Infatti da oggi puoi aggiudicarti su Amazon in offerta il mouse wireless Logitech M185 a soli 9,99€, con uno sconto sul prezzo di listino pari al 44%, che ti farà risparmiare quasi la metà del prezzo! Un'occasione niente male.

Libertà senza pari col mouse Logitech

Si tratta di un mouse comodo e compatto, con design sagomato e utilizzabile indifferentemente con la mano destra o sinistra, per essere adatto veramente a tutti. La sua composizione è quella standard, con due tasti e una rotella centrale. Per funzionare necessita di batteria AA, di cui una è già compresa nel pacchetto.

La cosa che rende ottimo il Mouse Wireless Logitech M185 è la sua comodità, anche nel gestirlo: è infatti universale con qualunque tipo di sistema operativo, che sia Mac OS o windows o Linux, e in più dispone del sistema Plug and Play che non necessita di installazioni varie per l'utilizzo. Per collegarlo al tuo PC o al tuo portatile ti basterà connettere il ricevitore USB, e niente di più!

