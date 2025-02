Addio ai costi di roaming all'estero: prova questo servizio di NordVPN

Quando si viaggia all'estero bisogna fare i conti con i costi di roaming, soprattutto per quanto riguarda la necessità di connettersi in mobilità. Al di fuori dell'UE, dove non vale il Roaming Like at Home, c'è il rischio concreto di dover fare i conti con un esborso notevole.

Per risolvere il problema e restare connessi all'estero senza costi di roaming è possibile scegliere una delle eSIM di Saily, il nuovo servizio di Nord Security, l'azienda che ha lanciato anche NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del mondo delle VPN.

Con le SIM virtuali di Saily, infatti, bastano pochi euro per restare connessioni durante il proprio viaggio all'estero. Per accedere alle offerte disponibili e acquistare una nuova eSIM (che andrà poi attivata subito prima di partire, senza la necessità di doverla attivare subito) basta visitare il sito ufficiale di Saily.

Come attivare una eSIM conm Saily

La procedura da seguire per attivare una delle eSIM di Saily è semplice: la prima cosa da fare è raggiungere il sito ufficiale di Saily. A questo punto, dalla barra di ricerca, bisognerà indicare il Paese che sarà la meta del proprio viaggio.

Il servizio proposto da Saily si estende su scala globale e, quindi, individuare l'offerta giusta non sarà difficile. Per ogni Paese, Saily mette a disposizione varie soluzioni per accedere a una eSIM, con offerte che si differenziano per durata e Giga inclusi.

Scelto il piano da attivare, è sufficiente acquistare la eSIM e poi installare l'app di Saily sullo smartphone, seguendo le indicazioni fornite. La eSIM non sarà attiva subito ma andrà attivata prima di partire, in modo da utilizzare il piano acquistato durante il proprio viaggio.

