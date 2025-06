Addio ads, malware e tracker: pacchetto 3 in 1 in sconto record

Hai notato che da ormai molto tempo la navigazione online non è più fluida e libera come una volta? Banner pubblicitari, pop-up e schermate informative rallentano e rendono fastidiosa la consultazione di qualsiasi pagina web. Senza sottovalutare come durante ogni attività online siamo tracciati con i nostri dati personali costantemente a rischio e con virus e malware che tentano di infiltrarsi nei nostri dispositivi. Un vero incubo che diventa difficile da arginare. Ma ora, finalmente, con Total Adblock Premium hai la possibilità di rimuovere tutte le pubblicità, i tracker e i malware che interrompono la tua navigazione online. Approfitta dell’offerta su Total Adblock Premium a 19€ l’anno, con un risparmio complessivo di 80€.

Riscopri un web veloce, sicuro e privato

Attivando Total Adblock Premium hai la possibilità di sperimentare e riscoprire un’esperienza di navigazione online migliore. Innanzitutto in termini di sicurezza e velocità. Non dovrai più attendere tanto tempo prima di vedere completare il caricamento di una pagina web (con un impatto pesante sul consumo dei Giga del tuo piano mobile) e non sarai continuamente riempito da annunci, video e banner pubblicitari.

Tutto questo si converte anche in una maggiore sicurezza. Il pacchetto 3-in-1 di Total Adblock Premium, infatti, oltre al blocco degli annunci pubblicitari (attivo anche su YouTube), include la protezione anti-malware e il blocco dei tracker.

I moderni malware spesso vengono scaricati e avviati senza che l’utente se ne renda conto attraverso script malevoli che agiscono direttamente all’interno del browser. Parallelamente i tracker più evoluti riescono a registrare una grande quantità di dati su ogni singolo utente (quali siti visita, per quanto tempo, quali articoli compra, ecc.). Questi dati vengono poi venduti e utilizzati per manipolare le decisioni di acquisto (e non solo).

Con Total Adblock Premium – in promozione a 19€ l’anno (invece di 99€) – hai la possibilità di avere una protezione completa a un prezzo scontato, così da navigare in totale tranquillità. Uno strumento indispensabile anche e soprattutto per i propri genitori e per i figli, per migliorare la sicurezza quando sono connessi a internet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.