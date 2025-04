Addio abbonamenti mensili: ecco perché sempre più utenti scelgono pCloud a vita

L’importo minimo di tanti abbonamenti mensili sommati tra loro può in molti casi diventare un peso importante. Da qui la necessità di trovare una soluzione in grado di garantire comunque quel servizio senza che diventi un costo insostenibile. Questo il motivo per cui l’offerta di pCloud sta ottenendo un grande successo, a fronte di un servizio qualitativamente eccellente. Se anche tu vuoi ridurre il peso del costo degli abbonamenti mensili, scegli i piani pCloud a vita.

Un investimento unico che elimina per sempre i costi ricorrenti

I calcoli sono piuttosto chiari: con un abbonamento tradizionale da 9,99€ al mese per 2 TB di spazio in cloud, in soli tre anni si spendono circa 360€. Il piano a vita di pCloud offre lo stesso spazio per 399€ (in promozione), garantendo un risparmio evidente già dal terzo anno di utilizzo.

Un risparmio economico che va di pari passo con la qualità di un servizio che va ben oltre quello dello spazio di archiviazione. Ogni piano pCloud, infatti, integra tutte le funzionalità premium, consentendo di archiviare, condividere e accedere ai propri file in maniera sempre veloce, comoda e sicura.

In termini di sicurezza, infatti, pCloud utilizza la crittografia 256-bit AES e la protezione TLS/SSL che impediscono che i dati possano essere violati. Inoltre i file sono sempre accessibili da qualsiasi dispositivo (anche offline) con quelli multimediali riproducibili all’istante grazie al lettore musicale e video integrato. Con pCloud è possibile impostare i backup automatici dei propri account personali (come Facebook e Google Foto) e avere la certezza che ogni file non venga perduto.

Approfitta ora degli sconti sui piani a vita di pCloud per avere 500 GB di spazio di archiviazione a 199€, 2 TB a 399€ e 10 TB a 1190€. Un risparmio concreto e definitivo per avere sempre la quantità di spazio necessario per salvare tutti i file più importanti.

