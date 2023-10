Addio a username e password con 1Password, la soluzione semplice

Vuoi proteggere al meglio i tuoi account online? Allora dimentica username e password e passa alle nuove passkey supportate da 1Password.

Grazie a una coppia di chiavi cifrate, memorizzate nei server e nel tuo dispositivo, potrai autenticarti senza inserire alcuna password e identificarti direttamente con elementi come il tuo volto o l'impronta digitale. In questo modo, la sicurezza dei tuoi account sarà notevolmente migliorata.

Niente più password con 1Password

1Password garantisce la protezione di tutti gli account che utilizzano username e password tradizionali o passkey, consentendo di compilare rapidamente i campi di accesso con un semplice clic.

Inoltre, è possibile effettuare la stessa operazione con le altre informazioni personali, come licenze software, documenti e altro ancora.

Puoi condivider le tue credenziali in sicurezza con altri utenti grazie a 1Password oppure facilitare l'accesso ai tuoi familiari, amici e colleghi, anche se non utilizzano un password manager.

1Password garantisce la massima privacy: il servizio non vede cosa memorizzi e non condivide le tue attività con nessun altro. Aggiungi una chiave segreta per un ulteriore livello di protezione alla tua sicurezza.

Sicurezza e velocità sono ora garantite grazie al supporto per le nuove passkey. Scopri le quattro offerte disponibili, tra cui piani individuali, per la famiglia, per le imprese e per gli sviluppatori.

Il piano Team Starter Pack è acquistabile a soli 19,95$. Prova gratuitamente ogni piano per 14 giorni prima dell'acquisto.

