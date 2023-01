Adattore Powerline TP-Link disponibili con uno sconto del 33% su Amazon

Molti edifici vecchi potrebbero non supportare il Wi-Fi, per cui gli adattatori Powerline continuano a crescere di popolarità. È disponibile un'ampia scelta di marchi rinomati, tra cui Netgear, D-Link, TP-Link e l'attuale leader del settore, Devolo. Questi marchi producono adattatori di varie dimensioni e design, alcuni dei quali includono comodi extra come il passaggio per la corrente alternata. Acquistalo su Amazon a soli 39,99€ invece di 59,99€.

Il kit di adattatori Powerline TL WPA4220KIT di TP-Link ha dimensioni quasi simili a quelle dei piccoli adattatori Netgear AV500 Nano inclusi nella confezione. A causa dei componenti aggiuntivi, l'adattatore Wireless Extender è un po' più grande, anche se nessuno dei due è così grande da bloccare altre prese a muro. A destra del pulsante di accoppiamento sulla parte anteriore dell'adattatore principale si trova una porta Ethernet 10/100. Sul fondo dell'adattatore Wireless Extender sono presenti due porte Ethernet 10/100 e un pulsante di accoppiamento; il pulsante di clonazione wireless si trova sul davanti, sotto i LED.

Per iniziare, è sufficiente collegare l'adattatore principale al router, fare clic sul pulsante di associazione e quindi collegare l'adattatore Wireless Extender. Entrambi i device iniziano a funzionare normalmente in pochi secondi. La spia Wi-Fi inizierà a lampeggiare dopo circa 30 secondi per segnalare la corretta configurazione. Se il router lo supporta, premere il pulsante WPS e poi il pulsante Wi-Fi Clone sull'Extender.

Entrambi gli adattatori Powerline inclusi sono conformi a Homeplug AV e si possono aggiungere altri dispositivi alla rete collegandoli e premendo il pulsante di sicurezza su uno degli altri dispositivi e poi su quello nuovo. L'intero processo richiede meno di un minuto. Le velocità nei test rispecchiano quelle promesse dal produttore. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.