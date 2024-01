Adattatore USB-C/USB-A ad un PREZZO RIDICOLO: 2,95€ con lo sconto Amazon

L'adattatore di PORTENTUM offre prestazioni straordinarie, garantendo una velocità di trasferimento dati fino a 10 Gb/s per una trasmissione rapida ed efficiente. Progettato per migliorare la connettività del tuo equipaggiamento tecnologico, questo adattatore vanta un corpo premium in zinco che non solo conferisce durabilità, ma aggiunge anche un tocco di eleganza alla tua esperienza di utilizzo.

La costruzione in zinco di alta qualità non solo garantisce resistenza, ma assicura anche un funzionamento sicuro e costante anche in condizioni di temperature elevate, rendendolo ideale per un utilizzo intensivo nel tempo.

La portabilità è un punto forte di questo adattatore, pesando solamente 5 grammi, lo rende estremamente leggero e facilmente trasportabile. Può essere comodamente riposto in tasca o nella borsa del laptop per garantire connettività extra ovunque tu vada.

L'OTG (on-the-go) è una caratteristica distintiva, consentendo l'uso di questo adattatore per collegare direttamente il tuo telefono o tablet a dispositivi come mouse, lettori di schede o tastiere, aggiungendo un livello di versatilità alla tua esperienza mobile. La compatibilità è ampia, in quanto questo adattatore è adatto a qualsiasi dispositivo con porta USB-C, consentendo la connessione a una vasta gamma di dispositivi USB 3.0.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare l'utilissimo adattatore USB-C/USB-A a soli 2,95€ grazie allo sconto del 40% attivo.