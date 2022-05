Adattatore di rete TP-Link fino a 1 Gbps ad un prezzo FOLLE su Amazon

L'adattatore di rete USB 3.0 di TP-Link ti permette di collegare il computer o il tablet a un router o ad uno switch di rete tramite rete cablata. Con questo dispositivo potrai trasferire file, partecipare a videoconferenze, giocare e trasmettere video ad alta definizione al tuo Ultrabook o Notebook. Lo puoi trovare in offerta su Amazon ad un prezzo irrisorio: parliamo di soli 12,91€.

La velocità di trasferimento può arrivare fino a 1000 Mbps, dato che la larghezza di banda si suddivide in 10/100 o 1000 Mbps. La porta USB è alimentata dalla batteria del computer, non da un'alimentazione esterna, mentre il convertitore USB 2.0 è retrocompatibile con Is 1/0.

Questo adattatore collega facilmente e rapidamente a qualsiasi PC, Mac o tablet alla rete tramite USB in pochi secondi: non è necessaria l'installazione manuale del driver. Un tocco dell'indicatore LED ti consente di sapere lo stato della rete.

È necessario un driver per utilizzare questo router con Windows 7/8, ed è anche compatibile per macOS. Una porta USB 3.0 è il modo migliore per sostituire una porta Ethernet rotta. Nel caso in cui la tua porta Ethernet abbia un problema, puoi sostituire la porta rotta con un adattatore Gigabit Ethernet.

Puoi trovarlo in offerta su Amazon, e approfittando dello sconto 24% lo potrai avere ad un prezzo irrisorio. Ricordiamo infine che questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

