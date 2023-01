Adattatore di rete Tp-Link Archer T3U Plus ad un prezzo FENOMENALE su Amazon

Torna ad un prezzo incredibile su Amazon l'adattatore USB dual band wireless ad alto guadagno AC1300. Questo dispositivo di TP-Link può raggiungere 867 Mbps sulla banda a 5 GHz o 400 Mbps sulla banda a 2,4 GHz e garantisce che tutti i tuoi dispositivi funzionino alla massima velocità. Acquistalo ora su Amazon a soli 17,99€ invece di 22,78€.

Grazie alla tecnologia MU-MIMO migliorerà il throughput e l'efficienza dell'intera rete e grazie alle bande da 2,4 GHz e 5 GHz sperimenterai una connettività flessibile, e ciò consentirà ai tuoi dispositivi di accedere ad una maggiore velocità e ad una portata estesa. Presenti anche delle antenne ad alto guadagno che migliorano notevolmente la potenza del segnale di ricezione e trasmissione dell'adattatore USB.

Il dispositivo supporta i più recenti sistemi operativi come: Windows 11/10/8.1/8/7/XP e macOS. L'Archer T3U Plus riceve i segnali Wi-Fi su due bande separate per tutte le tue esigenze online. Scegli la banda a 2,4 GHz per un massimo di 400 Mbps di navigazione, e-mail e social media oppure passa a 5 GHz per un massimo di 867 Mbps, adatto quindi per giochi e streaming HD e download di file di grandi dimensioni.

Con due antenne ad alto guadagno integrate in una, Archer T3U Plus aumenta la ricezione del segnale e la trasmissione dei dati in modo molto significativo rispetto al tradizionale adattatore WiFi ad antenna singola. Significa una maggiore copertura WiFi e una connessione WiFi più stabile senza cadute e ritardi WiFi, anche da lontano o attraverso più pareti.

All'interno della scatola troverai:

Arcier T3U Plus

2 × antenne esterne

Adattatore normale

La tecnologia MU-MIMO fornisce due flussi di dati simultanei, migliorando il throughput e l'efficienza dell'intera rete quando si lavora con un router MU-MIMO compatibile. Ruota e regola l'antenna multidirezionale per migliorare l'esperienza utente e le prestazioni in diversi ambienti. Approfitta ora dello sconto del 21% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

