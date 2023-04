Adattatore da USB-C a USB Syntech: su Amazon DOPPIO SCONTO con coupon

Gli adattatori sono quasi i supereroi della tecnologia, pronti ad entrare "in azione" nel momento del bisogno per emergenza o perché non abbiamo tutti gli strumenti che useremmo di solito a portata di mano. Ne esistono di svariati tipi, ma al giorno d'oggi quelli più comuni sono quelli per le porte USB, che svolgono il compito ti trasformare una USB classica in una USB type C e viceversa, e oggi vi parliamo proprio dell'ultima categoria citata, con l'adattatore Syntech da USB-C a USB.

Se necessitate di un prodotto di questo tipo, sappiate che da oggi è in offerta su Amazon proprio l'adattatore Syntech da USB-C a USB a soli 8,99€ con il 10% di sconto, al quale potrete aggiungere anche il coupon per avere un ulteriore 5% di sconto e pagare in totale solo 8,54€.

Adattatore Syntech da USB-C a USB: passa il testimone

Si tratta di un adattatore da USB-C ad USB classico, piccolo e che può essere trasportato semplicemente anche all'interno del proprio portafoglio. Sappiate poi che è compatibile con Apple MacBook Pro dal 2016 e MacBook Air dal 2018, e con la maggior parte dei computer portatili, tablet e smartphone iPhone, Samsung, e così via (che dispongano di una porta USB-C).

Per utilizzarlo vi basterà semplicemente collegarlo, è plug and play, quindi nessun problema di driver. L'adattatore da USB-C a USB di Syntech si presenta con un bellissimo design minimalista in lega di zinco metallico, e una delicata goffratura che impedisce lo scivolamento, l'ideale per l'epoca moderna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.