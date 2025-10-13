ActiveCampaign: certificazione Active Powered per professionisti ed agenzie di marketing

ActiveCampaign, una delle più popolari piattaforme per la marketing automation, permette di ottimizzare attività cross-channel con il supporto della Active Intelligence e la possibilità di eliminare tutti i passaggi più noiosi e ripetitivi dell'automazione. Si tratta di una soluzioni completa per personalizzare l'email marketing in base ai propri obbiettivi, orchestrare campagne, ampliare la propria base di clienti, gestire l'audience, allineare strategie multi-location, tenere traccia di qualunque interazione e molto altro, con in più la possibilità di integrare più di 950 applicazioni per estendere le funzionalità offerte nativamente dal servizio.

Se sei un'agenzia, lavori o vorresti lavorare con ActiveCampaign, oggi hai l'opportunità di conseguire la certificazione Active Powered rilasciata dal 1° rivenditore di ActiveCampaign in Italia con oltre 1.500 clienti attivi e centinaia di agenzie e freelance partner. Ottenendola avrai la possibilità diventare di un partner certificato, entrare nella directory dei professionisti abilitati a lavorare con Active Powered, raggiungere più clienti e ottenere maggiore visibilità come esperto riconosciuto di marketing automation.

Perché ottenere la certificazione Active Powered

Active Powered è fra i principali partner ActiveCampaign a livello globale e dal 2016 ad oggi ne è diventato il punto di riferimento in Italia. I risultati ottenuti in questi anni le hanno permesso di creare, estendere e migliorare la propria rete partner fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento per i freelance e le agenzie che operano con ActiveCampaign in tutto il territorio nazionale.

La certificazione Active Powered è un percorso di formazione intensivo su ActiveCampaign e la marketing automation, sia per i titolari delle aziende che per i loro dipendenti. Risolve in pratica quello che è uno dei problemi più diffusi di chi lavora nel marketing: poter disporre di collaboratori preparati che siano in grado di gestire la marketing automation in modo professionale. Ad oggi, infatti, numerose agenzie possono vantare skill estremamente verticali ma il loro personale non possiede le competenze adeguate per portare avanti una strategia di marketing automation completa in ogni suo aspetto.

L'esperienza quasi decennale di Active Powered dimostra che creare un'automazione con ActiveCampaign non basta. Bisogna essere capaci di affrontare task più avanzati come creare delle mail funzionanti, modificare DNS in modo corretto, integrare un CRM con applicazioni di terze parti o definire una customer journey. In mancanza di queste fondamentali skill orizzontali, l'insoddisfazione e la perdita dei clienti in favore della concorrenza è dietro l'angolo.

Per questa ragione Active Powered ti offre un percorso di certificazione alla fine del quale saprai utilizzare ActiveCampaign in maniera professionale e gestire i tuoi clienti senza dover delegare il lavoro ad altri.

I vantaggi della certificazione Active Powered

Grazie alla certificazione diventerai un consulente e partner certificato ActiveCampaign con Active Powered e le tue competenze su ActiveCampaign e marketing automation saranno testimoniate dall'ottenimento di un badge "Active Powered Certified". Avrai inoltre accesso alla directory partner e potrai creare la tua scheda accessibile all'intero portafoglio clienti Active Powered. In tal modo si moltiplicheranno le opportunità di essere contattato per la richiesta di una consulenza.

Una volta affrontato questo percorso avrai inoltre:

un incremento di credibilità , perché le tue competenze ed esperienze sulla marketing automation con ActiveCampaign saranno certificate e dimostrabili;

, perché le tue competenze ed esperienze sulla marketing automation con ActiveCampaign saranno certificate e dimostrabili; maggiore visibilità e più clienti grazie ad una rete che conta oggi oltre 1.500 account;

e più clienti grazie ad una rete che conta oggi oltre 1.500 account; aggiornamenti su novità, funzionalità e strategie utili per acquisire un vantaggio competitivo nel mercato di riferimento;

su novità, funzionalità e strategie utili per acquisire un vantaggio competitivo nel mercato di riferimento; il supporto di un consulente dedicato pronto ad offrire suggerimenti e soluzioni a qualsiasi problema;

pronto ad offrire suggerimenti e soluzioni a qualsiasi problema; la possibilità di guadagnare da tutti i clienti attivi sulla piattaforma;

l'accesso a promozioni esclusive per i partner;

esclusive per i partner; un accesso dedicato ad eventi offline organizzati da Active Powered e biglietti per partecipare gratuitamente agli eventi partner;

organizzati da Active Powered e biglietti per partecipare gratuitamente agli eventi partner; una community riservata dove fare network con altri professionisti del tuo stesso settore.

Come funziona il percorso di certificazione: obbiettivi, requisiti ed esame finale

Il percorso di certificazione si svolge in lingua italiana ed è dedicato ad agenzie o freelance in possesso di regolare partita IVA. Una volta ottenuta la certificazione riceverai un attestato e un badge "Active Powered Certified" da utilizzare per le comunicazioni professionali e le pagine social.

È bene precisare inoltre che la certificazione non riguarda esclusivamente ActiveCampaign, si tratta infatti di una certificazione in automation marketing che assicura sia una conoscenza avanzata dello strumento ActiveCampaign che la capacità di sviluppare strategie di automation marketing in tutte le loro fasi, a partire dell'analisi fino all'implementazione tecnica. Essa ha una una durata di due anni dopo i quali sarà necessario partecipare ad un corso di aggiornamento. Ciascun corso di aggiornamento rinnova la certificazione per un ulteriore biennio.

L'iscrizione permette di accedere al materiale didattico, ai contenuti esclusivi per le agenzie certificate e all'esame di certificazione. Nel caso in cui non si dovesse superare l'esame sarà possibile ripeterlo gratuitamente. Se anche la seconda prova non dovesse essere superata si dovrà acquistare un nuovo ticket per l'esame il cui costo sarà però inferiore rispetto a quello dell'intero percorso di certificazione.

Sono inclusi anche due anni di aggiornamenti tramite webinar mensili, sia sulla piattaforma ActiveCampaign che in ambito business e marketing automation, ed alcuni approfondimenti con professionisti del settore.

Conclusioni

La certificazione Active Powered è un percorso dedicato a freelance ed agenzie che lavorano o vogliono lavorare con ActiveCampaign, uno dei migliori servizi di automation marketing al mondo. Erogata dal 1° rivenditore di ActiveCampaign per l'Italia con oltre 1.500 clienti attivi e centinaia di agenzie e freelance partner, essa permette di entrare a far parte della directory dei professionisti abilitati Active Powered, incrementare la propria clientela e farsi riconoscere come esperto di marketing automation grazie ad un badge ed ad un attestato in grado di dimostrarlo.

L'obbiettivo è quello di valorizzare le competenze verticali di imprenditori e dipendenti attraverso l'acquisizione di solide conoscenze orizzontali che vanno oltre la sola automazione con ActiveCampaign. Una volta superato l'esame finale, sarai in grado di utilizzare ActiveCampaign in maniera più professionale per gestire la maggior parte dei tuoi clienti e avrai accesso ad una rete di realtà sempre in cerca di professionisti che abbiano le conoscenze e le esperienze per il successo delle loro attività di marketing.

