Sei un amante di fotografia? Ami fotografare tutte le tue avventure? Perfetto abbiamo qualcosa che sicuramente ti interessa. Qualcosa che puoi sempre portare con te anche nelle situazioni in cui portare una macchina fotografica può sembrare cosa impossibile. Oggi su Amazon puoi acquistare la Action Cam Insta360 ad un prezzo scontato del 20%.

Non solo la paghi meno rispetto al costo che trovi in store o su altri siti ma Amazon ti offre qualcosa di più. Si tratta della possibilità di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili ovviamente a tasso zero mediante il servizio Cofidis.

Action Cam insta360: scatta foto subacquee pazzesche

Ma andiamo al sodo e vediamo le caratteristiche tecniche della action cam che svolterà completamente i tuoi viaggi.

Ecco un po' di numeri, 4K 60fps e foto da 48MP . Questa action cam Insta360 è robusta e durevole nel tempo. Non solo è dotata di un nuovissimo sensore d'immagine da 1/2" 48MP . Scatta foto e registra video incredibilmente dettagliati con un obiettivo Boost 4K .

Ottieni video super fluidi in ogni situazione . Con il nuovo Nucleo RS, la stabilizzazione FlowState è ora integrata nella videocamera. Non necessita di nessun editing.

Active HDR e Widescreen 6K . Porta le tue riprese al livello superiore con le modalità Active HDR e Widescreen 6K.

Tutto questo in un design modulare . L'unica action cam con obiettivi intercambiabili. Aggiorna la tua videocamera in qualsiasi momento acquistando un obiettivo aggiuntivo, come l'obiettivo 360 ultra-creativo.

Ecco quello che ricevi direttamente a casa tua: un obiettivo Boost 4K, un Nucleo ONE RS, una Batteria Base ONE RS e un Telaio di Montaggio ONE RS.

Approfitta dello sconto e della possibilità di pagare a rate e acquista su Amazon la fotocamera impermeabile Insta360.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.