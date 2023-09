Action Cam insta360 One RS 4K Edition disponibile con GRANDE SCONTO

Se hai uno stile di vita movimentato, l'aria aperta e i paesaggi sono la tua linfa, e le avventure fanno parte della tua quotidianità, è normale voler immortalare al meglio qualsiasi momento. Se stai cercando una Action Cam per farlo al meglio, puoi approfittare della grande offerta di oggi!

Infatti puoi aggiudicarti in offerta su Amazon la Action cam insta360 One RS 4K Edition a soli 267,99€, con uno sconto sul totale del 16% e un risparmio per te di circa 52€.

Più vita, più momenti da ricordare

Questo prodotto presenta caratteristiche di cattura 4K 60fps e fa foto da 48MP. Si tratta di una Action cam robusta e durevole con un nuovissimo sensore d'immagine da 1/2". Scattare foto e registrare video incredibilmente dettagliati con l'obiettivo Boost 4K sarà il tuo nuovo passatempo preferito!

La Action cam insta360 One RS 4K Edition inoltre dispone di Active HDR e Widescreen 6K, che porteranno le tue riprese al livello superiore. Questa action cam ha obiettivi intercambiabili, quindi potrai acquistare un obiettivo aggiuntivo, come l'obiettivo 360 ultra-creativo.

