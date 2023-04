Action Cam in SUPER PROMO su Amazon, NE RESTANO SOLO 2!

Video e riprese spettacolari dentro e fuori dall'acqua? Ricordi indimenticabili delle tue vacanze in mare o in montagna? Se desideri tutto questo devi assolutamente avere la Action Cam Nilox adesso in super offerta su Amazon. Grazie ad uno sconto del 21% ti costerà solamente 54,99 euro. Però devi fare in fretta perché a questo piccolo prezzo ne rimangono solamente due pezzi!

Camera con risoluzione 4K, uno schermo da 2 pollici, resistente all'acqua fino a 30 metri grazie alla custodia stagna. Tutto questo può essere tuo ad un prezzo davvero ridicolo. Approfittane subito.

Action Cam Nilox, riprese e foto fantastiche fuori e dentro l'acqua

Vivi al massimo tutte le tue avventure con la Action Cam firmata Nilox dotata di un sensore nettamente migliorato. Grazie poi allo schermo da 2 pollici puoi rivedere facilmente le foto e i video che hai fatto.

Non solo puoi anche registrare direttamente dal tuo smartphone. Difatti con l’applicazione dedicata puoi regolare le impostazioni e fare in modo di registrare video e foto direttamente dal tuo telefono. Ma quello che davvero fa la differenza è la possibilità di effettuare riprese ovunque. Con la custodia stagna protettiva puoi utilizzarla in ogni tipo di situazione, dagli sport invernali alle immersioni fino a 30 metri di profondità.

La Action Cam è dotata di una seconda batteria in dotazione e tutta una serie di accessori inclusi, tra cui la custodia stagna, l'attacco adesivo e il kit di montaggio e bicycle mount, ti permettono diversi utilizzi senza limitazioni di tempo. Vivi le tue avventure da vero protagonista e mostrale ai tuoi amici o postale sui tuoi social! Le Action Cam Nilox sono dotate di accessori di qualità che ne permettono l'utilizzo in qualsiasi circostanza, adatte per tutti i tuoi viaggi.

Ci teniamo a ribadire che ne rimangono solo 2 pezzi ad un prezzo così basso perciò metti nel tuo carrello Amazon la tua Action Cam a soli 54,99 euro.

