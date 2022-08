Action Cam DJI 2 Dual Screen Combo: quasi 100 euro di sconto su Amazon

Con la Action 2 di DJI puoi catturare in in qualità 4K le tue attività sportive o le tue avventure di viaggio. Progettata con un modulo magnetico modulare e a incastro intelligente, include 32 GB di memoria interna, e può registare video con una risoluzione fino a DCI 4K a 60 fps, UHD 4K a 120 fps e 1080p a 240 FPS più foto raw e JPEG fino a 12 MP. Sebbene l'Action 2 sia impermeabile fino a 1 metro, il modulo touchscreen deve utilizzare una custodia disponibile separatamente per il funzionamento sott'acqua. Acquistala su Amazon a soli 439,99€ invece di 519,00€.

Questa combinazione accoppia la fotocamera 4K Action 2 con un modulo touchscreen OLED da 1,76" anteriore, un cordino magnetico per il funzionamento a mani libere, un supporto magnetico a 3 poli e un adattatore per giunto sferico. Per aggiungere l'audio wireless all'acquisizione video, dovrai aquiustare il DJI Mic disponibile separatamente che utilizza un cavo da 3,5 mm a USB -C. L'action cam ha un sensore CMOS da 1/1,7" e obiettivo grandangolare 155°, f/2,8.

Risoluzioni video supportate

Registra fino a DCI 4K60 in 4:3, DCI 4K120 in 16:9 e 1080p240 in 16:9;

Supporta il rallentatore e il time-lapse;

Fino a 12 MP di foto raw e JPEG;

Il modulo touchscreen anteriore ha un display OLED touchscreen da 1,76" frontale ideale per vlogger e selfie e possiede un audio stereo a matrice con 4 microfoni integrati. Presente anche uno slot per schede microSD. Inoltre, grazie alla modalità Creative potrai aggiungere effetti accattivanti ai tuoi contenuti utilizzando le opzioni creative di Action 2, tra cui:

Time-lapse con intervalli selezionabili da 0,5 a 40 secondi;

Durata time-lapse selezionabile da 5 a 30 minuti, da 1 a 5 ore o continua;

Rallentatore;

Zoom digitale;

L'alloggiamento magnetico consente di aggiungere e rimuovere facilmente gli accessori in modo rapido e senza attrezzi. La confezione include un cordino magnetico e un supporto magnetico a 3 poli. I componenti disponibili separatamente includono:

Archetto magnetico, attacco a snodo sferico e attacco a 3 poli;

Obiettivo macro, stick per selfie RC, custodia impermeabile e impugnatura galleggiante;

Approfitta ora dello sconto e acquistala su Amazon, e ricorda di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

