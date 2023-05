Acquisti spesso online? Questo utile strumento ti semplificherà la vita

Chi non ha mai acquistato online? L'e-commerce ha preso ormai un posto insostituibile nelle nostre vite: un clic qua e uno là e hai tutto quello di cui hai bisogno, direttamente a casa tua. Una delle sfide più comuni che gli utenti affrontano ogni giorno, tuttavia, è la protezione di password e dati sensibili, come quelli delle carte di credito. Fortunatamente esistono degli strumenti che si sono affermati negli anni per mantenere al sicuro questo tipo di informazioni online, rendendole più semplici da fruire: parliamo dei password manager.

Un password manager è un'applicazione o un servizio online progettato per aiutare gli utenti a gestire in modo sicuro le proprie password e altre informazioni sensibili. Funziona come una sorta di "cassaforte digitale" in cui puoi archiviare e organizzare tutte le tue password per vari account online, compresi - appunto - quelli delle carte di credito o debito.

Tra le varie piattaforme disponibili online, un ottimo partito è NordPass: semplice, veloce, funzionale ma soprattutto conveniente, grazie ai saldi di primavera che ti permetteranno di risparmiare fino al 53% di sconto sulla sottoscrizione di uno dei piani in abbonamento.

NordPass: salva i dati della tua carta con scansione OCR

L'acronimo OCR sta per "Optical Character Recognition", ovvero riconoscimento ottico dei caratteri. Si tratta di una tecnologia avanzata che consente di identificare e interpretare i caratteri presenti in documenti, fotografie o immagini. Il suo scopo principale è quello di analizzare il testo, che può essere di diversi tipi, come caratteri stampati, digitati o persino scritti a mano, e convertirlo in formati di file modificabili.

L'OCR offre molteplici possibilità di impiego. Un esempio pratico è l'utilizzo di software OCR per convertire documenti cartacei scansionati in file digitali, rendendo più agevole la gestione e la conservazione dei documenti. Inoltre, le applicazioni mobili come quella di NordPass mettono a disposizione degli utenti una funzionalità OCR, che consente di scansionare i dati presenti su una carta di credito o importare altre informazioni sensibili.

Con l'app NordPass, hai la possibilità di utilizzare il lettore OCR per scansionare e inserire facilmente i dati della tua carta di credito. Questo ti permette di evitare la ricerca del portafoglio la prossima volta che effettui acquisti online. Basterà qualche clic per inserire i dati di pagamento.

Inoltre, grazie allo scanner OCR integrato nell'app NordPass, puoi salvare informazioni importanti nella sezione Note protette. Ad esempio, puoi scansionare e archiviare la password della rete Wi-Fi nascosta sul retro del router, i biglietti da visita presenti nel tuo portafoglio, numeri di telefono, targhe, codici dei voucher e qualsiasi altro dettaglio che desideri conservare in modo sicuro nel vault.

Questa e moltissime altre funzionalità sono incluse nel piano Premium di NordPass, che puoi ottenere con uno sconto del 43% grazie ai saldi primaverili attualmente in corso. A soli 1,69 euro al mese otterrai: salvataggio e compilazione automatici delle tue password, memorizzazione in modo sicuro dei dati di carte di credito e note, possibilità di mantenere la connessione quando cambi dispositivo, rilevatore di password deboli e già usate, analisi del web alla ricerca di violazioni dati.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.