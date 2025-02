Acquisti online: attenzione alla “truffa del reso” e come evitarla

Gli acquisti su internet sono ormai parte della quotidianità, ma con la loro diffusione aumentano anche i rischi di frodi. Tra le più subdole si sta diffondendo la “truffa del reso”, un raggiro che si verifica quando un pacco restituito a un venditore arriva a destinazione vuoto o con un prodotto differente da quello originale. Questo fenomeno è particolarmente comune nel caso di dispositivi elettronici e altri articoli di alto valore.

Il diritto di recesso rappresenta una garanzia essenziale per i consumatori, permettendo di restituire un acquisto effettuato online entro 14 giorni. Tuttavia, questa protezione si applica esclusivamente agli acquisti presso venditori professionali e non riguarda transazioni tra privati o aziende. Anche se pensato per tutelare chi compra, questo diritto può essere sfruttato in modo illecito, dando vita a truffe che mettono in difficoltà sia i commercianti sia i consumatori stessi.

Nel caso della truffa del reso, l’acquirente che decide di restituire un prodotto potrebbe spedire un pacco vuoto o con un oggetto differente, facendo perdere al venditore il valore dell’articolo. Al contrario, può capitare che sia il pacco stesso a scomparire lungo il tragitto, senza che sia chiaro chi sia responsabile dell’accaduto. Determinare con precisione quando e dove avviene la truffa è complesso, poiché il problema può derivare da molteplici soggetti, tra cui il mittente, il corriere o gli addetti alla logistica.

Come ridurre questi rischi

Per ridurre il rischio di cadere vittima di questa frode, è consigliabile adottare alcune precauzioni. Quando si restituiscono dispositivi elettronici, è utile annotare il numero di serie presente sulla confezione: questo codice può essere impiegato per tracciare il prodotto o bloccarlo in caso di furto.

Un’altra misura di sicurezza è utilizzare un imballaggio resistente, sigillato con nastro adesivo anti-manomissione e documentare il tutto con fotografie, compreso il peso del pacco prima della spedizione. Inoltre, per articoli di valore elevato, può essere opportuno assicurare la spedizione, così da avere una tutela in caso di smarrimento o danni.

Oltre alla truffa del reso, esistono altri raggiri legati agli acquisti online. Alcuni utenti ricevono pacchi non ordinati contenenti istruzioni per visitare siti fraudolenti che richiedono dati personali. Un’altra frode diffusa è la sostituzione del prodotto, dove il cliente restituisce un articolo contraffatto o di valore inferiore rispetto a quello originario. Per proteggersi, è fondamentale conservare tutta la documentazione di acquisto, verificare sempre i dettagli delle transazioni e, in caso di sospetti, segnalare immediatamente il problema alle autorità competenti.