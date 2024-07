Acquista su Amazon con i buoni fino a 250 euro offerti da Crédit Agricole

Crédit Agricole ha tirato fuori dal cappello un'offerta pensata su misura per gli amanti dello shopping online. Parliamo di buoni fino a 250 euro da spendere su Amazon. Chi non vorrebbe riempire il proprio carrello senza spendere nulla?

Crédit Agricole: il conto che ti offre buoni fino a 250 euro

Cosa rende il Conto Online Crédit Agricole così speciale? Cominciamo con il canone zero per i primi 9 mesi. Anche dopo, se siete under 35, accreditate lo stipendio o la pensione, o se avete un patrimonio di almeno 5.000 euro, il canone continua a restare a zero.

Parliamo della carta di debito Crédit Agricole Visa, che si collega agli wallet digitali come Apple Pay e Google Pay. È pronta all'uso e facile da gestire grazie all’app Crédit Agricole. Con un semplice tap, potete bloccarla o metterla in pausa. Non vi basta? Potete attivare diverse tipologie di carte di credito e prepagate direttamente dall’app stessa.

Come si ottengono i buoni Amazon da 100€? Usando il codice promozionale "VISA" entro il 5 settembre e spendendo tra i 500€ e i 1.000€. Poi, ogni volta che un vostro amico accetta di aprire il conto online su vostro invito, otterrete altri 25€. Siccome si possono invitare fino a sei amici, guadagnerete in totale 150€.

Ora, parliamo di protezione mezzi di pagamento. Per soli 2 euro al mese, avrete altri 25 euro in buoni regalo se sottoscrivete l’assicurazione al momento dell’apertura del conto. La carta di credito Oro American Express è sicuramente l’aspetto migliore. Gratis il primo anno, presenta diversi vantaggi.

Con l’app Crédit Agricole Italia potrete gestire il vostro denaro in modo smart. Richiedete prodotti, controllate gli investimenti o semplicemente godetevi la tranquillità di avere tutto sotto controllo. Se avete bisogno di una mano, un consulente dedicato è sempre disponibile per voi, sia in filiale che a distanza. I buoni fino a 250 euro sono un premio che non vorrete perdervi. Quindi, aprite il conto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.