Tra i protagonisti delle conferenza Google I/O andata in scena il 10 maggio 2023 c'è anche il Pixel 7a. Lo smartphone di fascia media (che strizza però l'occhio al gradino più alto) è già disponibile su Amazon ad un prezzo a dir poco interessante. Big G sa il fatto suo, e lo ha dimostrato ancora una volta con un smartphone che costa "poco" pur mettendo sul piatto un pacchetto di specs niente male.

Google Pixel 7a è il nuovo medio-gamma di riferimento: ecco perché acquistarlo subito

Esteticamente il Pixel 7a è praticamente identico al fratello maggiore, e questo è solo un bene, perché trasuda qualità da tutti i pori. Il display occupa quasi la totalità della parte frontale: è un FHD+ da 6,1 pollici con frequenza d'aggiornamento fino a 90Hz. In alto, al centro, puoi notare un piccolo foro. Hai già capito, vero? Serve per lasciare spazio alla fotocamera anteriore da 13 megapixel.

A proposito di fotocamere, sul retro il Pixel 7a è dotato di un grandangolo da 64 megapixel e di un obiettivo ultrawide da 13 megapixel. Gli scatti sono davvero eccezionali, anche in condizioni di scarsa luminosità, e lo stesso si può dire dei video (fino alla risoluzione 4K).

Oltre a tutte le funzionalità legate all'intelligenza artificiale (fotoritocco, traduzione istantanea e via dicendo), quello che colpisce del nuovo medio-gamma di Google è il processore. Si tratta del Tensor G2, lo stesso chip personalizzato alla base del Pixel 7 Pro. Al suo fianco ben 8GB di RAM, così da rendere il nuovo device ancora più fluido, scattante e affidabile nel tempo. Android gira splendidamente e l'autonomia è eccezionale: la batteria adattiva dura oltre 24 ore, o fino a 3 giorni con il risparmio energetico estremo.

Il Pixel 7a è disponibile in Celeste, Bianco Ghiaccio e Grigio Antracite. Ora non ti resta che scegliere. E non temere, a prescindere dalla colorazione, riceverai sempre i Pixel Buds A-Series, gli auricolari Bluetooth di Big G.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.