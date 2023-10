Questa è un'offerta davvero super per te che sei alla ricerca di un buon tablet senza però doverci spendere una mezza fortuna. Oggi su Amazon hai la possibilità di usufruire di un coupon sconto di 80 euro sull'acquisto del tablet Teclast P40HD.

Spunta la casella del coupon e vedrai diminuire il prezzo del prodotto. Non aspettare troppo perché l'offerta è limitata.

Il tablet costa 199,99 euro ma per te adesso è disponibile a soli 119,99 euro. Non solo questo costo puoi dilazionarlo e pagare in piccole rate mensili a tasso zero. In questo modo inizi da subito ad usare il tuo nuovo tablet ma lo paghi con tutta calma.

Tablet Teclast P40HD dotato del nuovissimo Android 13

Questo tablet è dotato del più recente sistema operativo Android 13, più fluido e veloce, che offre un maggiore controllo sulla privacy e sui dati. Ottimizzazioni più intelligente e nuove funzionalità come la nuova modalità touch dei gesti e la modalità scura globale. Dotato poi del processore UNISOC T606 che raggiunge i 2,0 GHz e offre prestazioni davvero eccellenti sia per il lavoro che per il gioco.

Per quanto riguarda la memoria comprende ben 16GB di RAM (8GB LPDDR4 + 8GB memoria espandibile) e 128GB di ROM. E poi la Micro SD consente l'espansione della memoria fino 1TB per offrire un'esperienza multitasking eccezionale, mentre la memoria ROM ad alta velocità è fantastica per archiviare giochi e opere audiovisive di grandi dimensioni.

Il tablet ha un display da 10,1 pollici e una risoluzione Full HD 1920x1200 IPS. Combina le tecnologie T-color per migliorare il colore e i dettagli delle immagini. Il Corpo semi-metallico con struttura leggera lo rende più elegante e confortevole. Utilizzando un processo a 12 nm è in grado di ridurre efficacemente la generazione di calore mantenendo elevate le prestazioni. Utilizza un touch screen a G+G ad alta sensibilità che offre un'esperienza tattile più precisa.

Supportato da posizionamento satellitare, connessione doppio WiFi e Bluetooth 5.0. Supporta anche Beidou, navigazione GPS, chiamate di rete e accesso Internet standard TDD + FDD 4G.

La batteria da 6000 mAh di grande capacità ti accompagna per tutta la giornata e più. Con la luminosità standard puoi guardare i film 1080P online per circa 8-9 ore. Infine il tablet Teclast è dotato di doppia fotocamera HD, fotocamera 13MP+5MP, per catturare i tuoi momenti più preziosi e condividere con i vostri amici in conversazioni video. E anche di doppio altoparlanti e chip di amplificazione intelligente per una qualità del suono ancora migliore. Garanzia di 2 anni.

Prendilo ora su Amazon e usufruisci del coupon sconto del valore di 80 euro!

