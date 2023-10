Acquista il Motorola Edge 30 Neo su eBay e RISPARMI 130 euro!

Display Full HD+ OLED a 120 H z. Visualizza un miliardo di sfumature di colore sul display OLED FullHD+ HDR10+ da 6,5 pollici con una delle frequenze di aggiornamento più rapide per smartphone, 120 Hz.

Doppia fotocamera 64 MP e selfie cam 32 MP. Cattura l'attimo in qualsiasi condizione di luce con la tripla fotocamera da 64 MP, con stabilizzazione ottica, ultra-grandangolo, Macro Vision e messa a fuoco istantanea all-pixel. Selfie perfetti con la fotocamera frontale da 32 MP.

Connettività 5G ultraveloce . Scarica film in pochi secondi e ottieni prestazioni straordinarie con il processore Qualcomm Snapdragon 695, ottimizzato per la velocità 5G. Il tutto potenziato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna .

Batteria 4020 mAh e ricarica rapida. Goditi una batteria a lunga durata da 4020 mAh e ottieni giorni di autonomia in pochi minuti grazie alla ricarica rapida TurboPower da 68 Watt.

Infine funzionalità Ready For. Connettiti in modalità wireless e istantanea a una TV o un PC per giocare, effettuare videochiamate e utilizzare le app del tuo telefono su un grande schermo.