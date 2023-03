Acquista e pianta alberi con Flowe Card: richiedila gratis

Sapevi che esiste una carta sostenibile che ti permette di compensare la CO2 emessa dalle tue spese? Parliamo della Flowe Card: nel cuore, una normale Mastercard contactless, all'esterno un rivestimento in legno ottenuto da foreste gestite in modo responsabile. Tutti i nuovi titolari di un conto Flowe possono riceverne una gratuita inserendo in fase di registrazione il codice promozionale FLOWECARD. Potranno, così, accedere a "Freshback", l'iniziativa sostenibile di Flowe: ogni cento acquisti effettuati con la carta in legno, verrà piantato un albero.

Cos'è Flowe e come pianta gli alberi

Flowe è la soluzione per coloro che cercano un modo smart e sostenibile per gestire i propri soldi. Un conto innovativo, 100% digitale e ricco di funzionalità, che ti permetteranno di vivere al meglio le tue finanze senza preoccupazioni. L'"hub" principale dell'intero conto è l'applicazione gratuita (compatibile con Android e iOS) da cui gestire in semplicità ciò che riguarda il conto e la card, inclusa la gestione delle spese, condivisione, piani di risparmio personalizzato e tanto altro.

La piattaforma, avrai capito, è orientata alla sostenibilità ambientale, di cui ne ha fatto il suo obiettivo ultimo. Una funzionalità esclusiva e molto interessante è il calcolatore di emissioni CO2 che, in partnership con Doconomy, ne evidenzia la quantità in rapporto ai nostri acquisti, permettendoci di avere sempre una visione sulla nostra impronta ecologica nel mondo.

La Flowe Card è la punta di diamante del conto: questa esclusiva carta di debito in legno circuito Mastercard è, infatti, proveniente da foreste gestite in modo responsabile. Niente a che vedere con le carte in plastica a cui siamo abituati. In più, ogni volta che un nuovo titolare ne richiede l'emissione, Flowe pianta un nuovo albero in suo onore. A proposito di alberi piantumati, questa iniziativa si aggiunge alla già citata "Freshback" - l'unica che ti permette di ridurre l'impatto ambientale dei tuoi acquisti.

Il funzionamento è molto semplice: ogni volta che effettui cento pagamenti con la tua Flowe Card, l'azienda si impegna a piantare un albero in Guatemala. Così facendo non solo contribuisci a un importantissimo processo di riforestazioni, ma aiuti anche le comunità locali a cui gli alberi vengono donati, che diventano per loro fonte di sostentamento economico e alimentare. L'occasione perfetta per non rinunciare alle spese e - al tempo stesso - contribuire a rendere il Pianeta un posto migliore per tutti.

Fino al 30 giugno 2023, puoi aderire a questa iniziativa eccezionale semplicemente aprendo un conto Flowe e richiedendo la carta in legno completamente gratis. Ma affrettati, perché quest'ultima offerta è valida solo fino al 31 marzo: collegati a questo link, apri il tuo conto Flower e inserisci il codice FLOWECARD in fase di registrazione e passa al piano Flex per provarlo gratuitamente per tre mesi.

