Acqua e bevande frizzanti sempre a casa con il Sodastream IN OFFERTA su Amazon

Un gasatore è un dispositivo che consente di aggiungere anidride carbonica (CO2) all'acqua per crearne una bevanda frizzante o gassata. Oggi Amazon applica uno sconto del 25% sul Sodastream per un costo d'acquisto finale di 59,99€.

Sodastream è attualmente in sconto su Amazon: un allettante 25%

Il Sodastream Gaia, disponibile in un elegante colore bianco, è il partner ideale per chi ama le bevande frizzanti, ma vuole anche fare la sua parte per l'ambiente. Realizzato in plastica, questo gasatore ha dimensioni compatte, misurando 19 x 14 x 33 cm, e un peso di 2,39 chilogrammi.

Questo set include tutto il necessario per iniziare a creare bevande gassate in modo semplice e sostenibile. Troverai un gasatore Gaia bianco, un cilindro di anidride carbonica alimentare da 425 grammi, e una bottiglia da 1 litro lavabile.

Il gasatore Gaia è estremamente facile da utilizzare. Basta inserire una bottiglia SodaStream in plastica (da utilizzare entro la data di scadenza) e premere il pulsante o la leva per aggiungere CO2 all'acqua, permettendoti di regolare il livello di carbonazione secondo le tue preferenze. Il cilindro di CO2 alimentare con attacco rapido ti consente di preparare fino a 60 litri di acqua frizzante, contribuendo a ridurre il consumo di bottiglie di plastica monouso.

Con Sodastream, puoi dire addio alle bottiglie di plastica e ridurre il tuo impatto ambientale. Le bottiglie riutilizzabili ti consentono di sostituire centinaia di bottiglie monouso, contribuendo a migliorare l'ambiente e risparmiare denaro. Questo sistema è perfetto per creare bevande frizzanti fresche e dissetanti con i concentrati Sodastream.

Amazon oggi applica uno sconto del 25% sul Sodastream per un prezzo finale di 59,99€. Approfittane subito per avere bevande frizzanti sempre a disposizione!

