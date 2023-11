Acqua e bevande frizzanti direttamente a casa con SODASTREAM in MAXI PROMO

SodaStream è un marchio che produce macchine che consentono agli utenti di carbonatare l'acqua e aggiungere aromi per creare bevande come bibite gassate, soda e acqua aromatizzata. Oggi su Amazon è presente uno sconto del 22% sul SodaStream per un prezzo finale di 69,99€.

Acqua frizzante in pochi istanti con Sodastream in offerta su Amazon

Il kit SodaStream Terra, in elegante bianco, è la soluzione perfetta per chi desidera godere di bevande gassate in modo sostenibile. Questo set completo include un gasatore Terra, un cilindro di anidride carbonica alimentare da 425 grammi, due bottiglie da 1 litro e una bottiglia da mezzo litro. Con dimensioni compatte di 13x43x18,5 centimetri, trova facilmente spazio nella tua cucina.

La facilità d'uso è garantita grazie al sistema snap-lock, che consente di fissare la bottiglia al gasatore con una semplice spinta. È importante utilizzare esclusivamente le bottiglie SodaStream in plastica e rispettare la data di scadenza per una sicurezza ottimale.

Il cilindro CO2 alimentare ti permette di creare fino a 60 litri di acqua frizzante, offrendo una soluzione comoda e ecologica. Non dovrai più trasportare pesanti bottiglie dal supermercato a casa, risparmiando spazio e plastica monouso.

Con le bottiglie SodaStream riutilizzabili, contribuirai a ridurre rifiuti e plastica monouso, migliorando l'ambiente. Inoltre, potrai personalizzare le tue bevande con i concentrati SodaStream, ottenendo bibite frizzanti fresche e dissetanti. Il kit SodaStream Terra è la scelta ideale per chi cerca comodità, sostenibilità e la possibilità di creare bevande a proprio piacimento.

Oggi su Amazon è possibile acquistare con il 22% di sconto il SodaStream per un costo finale di 69,99€. Approfittane subito.

