Acqua calda, tisane e Tè pronti in pochi secondi con il Bollitore Elettrico in MAXI SCONTO

Il bollitore elettrico Russell Hobbs rappresenta un'eccellente fusione di design raffinato e prestazioni avanzate. Il suo colore grigio conferisce un tocco di eleganza, mentre la caratteristica speciale del filtro d'acqua evidenzia la sua attenzione al dettaglio per una qualità dell'acqua ottimale. Con dimensioni compatte, il bollitore è progettato per la massima praticità. La capacità di 1 litro lo rende ideale per preparare porzioni precise di acqua calda per tè o altre bevande.

Realizzato con una superficie in acciaio inossidabile laccato di alta qualità con applicazioni in plastica, il bollitore Russell Hobbs unisce stile e robustezza. La base a 360° con avvolgicavo consente una posizionamento flessibile sulla tua cucina.

La potenza di 2400 watt del bollitore garantisce una rapida portata ad ebollizione in soli 50 secondi. Gli indicatori interni consentono di scegliere la quantità di acqua desiderata per 1, 2 o 3 tazze, migliorando ulteriormente l'efficienza energetica.

L'indicatore del livello dell'acqua e il beccuccio Perfect Pour per versare l'acqua senza fuoriuscite aggiungono funzionalità intelligenti all'esperienza d'uso. Con la capacità di risparmiare fino al 66% di energia, questo bollitore Russell Hobbs non solo offre prestazioni rapide, ma anche una gestione energetica sostenibile.

