Acer Vero Mouse Wireless: da oggi su Amazon in OFFERTA a 15,74 Euro

Acer è ormai da sempre una delle aziende leader indiscusse nel campo della tecnologia dedicata ai PC. Una fama costruita non solo sul numero, ma anche sulla qualità, con prodotti che difficilmente deludono le aspettative o i clienti, anche su prodotti a basso budget. Ad esempio oggi vi parliamo del Mouse wireless Acer Vero, un pezzo dal design e dalla composizione minimale, ma che vi garantisce stabilità, comfort sul lavoro esicurezza.

Se volete risparmiare qualcosa, anche su un pezzo a buon mercato come questo, sappiate che da oggi potrete acquistare in offerta su Amazon il mouse wireless Acer Vero a soli 15,74€, con uno sconto totale da 37% e un risparmio per il vostro portafoglio di circa 9,50€.

Mouse wireless Acer Vero: ergonomia minimale

Come già detto, si tratta di un mouse dal design molto semplice, adatto all'utilizzo ambidestro. Si tratta inoltre di un pezzo realizzato con il 30% di plastica riciclata post-consumo, e quindi sostenibile. Un mouse di livello professionale con connettività wireless 2.4 GHz e 1200 DPI sensibilità.

Il mouse wireless Acer Vero è plug and play, e non necessiterà alcuna configurazione per essere utilizzato. Inoltre raggiunge fino a un anno di durata della batteria con la gestione intelligente dell'alimentazione, mentre lo scorrimento fluido e i copritasti solidi conferiscono una buonissima durabilità del mouse.

