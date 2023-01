Acer Swift X è un portatile impressionante ad un prezzo ridicolo su Amazon

Lo Swift X di Acer è straordinariamente potente e maneggevole per un portatile con schermo da 14 pollici. Il fattore di forma ridotto è ottenuto grazie alla combinazione di cornici sottili su tre lati. Sebbene fosse prevedibile una riduzione delle prestazioni, date le dimensioni e il peso del laptop, questo portatile è superiore o alla pari con le sue controparti più grandi. Acquistalo su Amazon a soli 799,00€ invece di 1099,00€.

L'Acer Swift X raggiunge prestazioni eccellenti grazie alla potente CPU AMD Ryzen 7 5800U, che ha 8 core, 16 thread e una frequenza di boost massima di 4,4 GHz. Nel test delle prestazioni del processore noto come GeekBench 5, i risultati sono stati 1392 per un singolo core e 7715 per tutti i core combinati. Questi risultati sono migliori di quelli ottenuti dall'Asus Vivobook Pro 14 OLED con processore AMD Ryzen 5900HX. Con un Intel Core i7-11800H, il Dell XPS 15 si piazza al secondo posto.

Nel difficile test multithread noto come Cinebench R23 è stato raggiunto un impressionante 9861, superando i punteggi sia dell'Asus Vivobook Pro 14 OLED che del Dell XPS 15. Utilizzando solo l'unità di elaborazione centrale, l'Acer Swift X è stato in grado di completare un rendering solo CPU della demo Car Test in Blender in soli quattro minuti e ventisette secondi. Anche in questo caso, si tratta di una velocità superiore a quella dell'Asus Vivobook Pro 14 OLED e di pochi secondi rispetto al Dell XPS 15, che ha completato il benchmark in quattro minuti e dieci secondi.

Ryzen 7 5800U è una potente CPU mobile, ma i prossimi processori Core di 12a generazione di Intel rappresentano una nuova minaccia. Con un punteggio di 10184 in Geekbench 5 multi-core e un punteggio di 8751 in Cinebench R23, lo Yoga 9i con Core i7-1260P di Intel ha battuto l'Acer Swift X. Anche se non è ancora accessibile a tutti, questo sembra indicare che le ultime CPU di Intel sono competitive.

Acer include un SSD da 512 GB e 16 GB di RAM insieme al Ryzen 7 5800U. A volte la potenza di elaborazione di un portatile economico è eccezionale, ma lo spazio di archiviazione è fortemente ridotto. Approfitta ora dello sconto del 27% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

