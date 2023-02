Acer Swift 3 è offerto ad un prezzo scontato solo per oggi su Amazon

I clienti di fascia media che desiderano qualcosa di più dai loro computer portatili rispetto ai migliori modelli economici possono apprezzare la serie Swift di Acer. Le novità sono l'undicesima generazione di CPU Core di Intel, Thunderbolt 4, una maggiore durata della batteria e molto altro ancora. Acquistalo su Amazon a soli 729,00€ invece di 999,00€.

Lo Swift 3 è un portatile da 14 pollici che eccelle in molte aree: durata della batteria, prestazioni generali, scelta delle porte (compresa la Thunderbolt 4), luminosità e colori del display. Il display da 14 pollici in Full HD (16:9) è accompagnato da un processore Core i7-1165G7, 8 GB di RAM LPDDR4 (saldata) e un'unità SSD M.2 PCIe da 512 GB.

La struttura è piuttosto solida, con contorni puliti e una forma affusolata che si incastra in avanti. Quando si apre il portatile, la parte posteriore del dispositivo si solleva leggermente dalla superficie su cui è appoggiato, creando una posizione di digitazione più ergonomica. Per compensare, al centro dello schermo e dell'alloggiamento è presente un foro per lo scarico dell'aria. Il lettore di impronte digitali Windows Hello si trova nel poggiapolsi sul lato destro della tastiera. È possibile effettuare il login in modo rapido e sicuro, beneficiando anche di altre utili funzioni. Lo slot per il lucchetto Kensington rende questo portatile adatto all'uso in ufficio. Gli altoparlanti situati nella parte anteriore e inferiore del portatile sono adeguati per le videochiamate e l'ascolto di musica durante il lavoro, ma non vi stupiranno per la loro qualità acustica.

Thunderbolt 4 ha sostituito lo standard USB-C come uno dei tipi di porta disponibili. In questo modo è possibile utilizzare i migliori dock e hub Thunderbolt 4 per ottenere la massima connessione, e si può utilizzare per l'uscita video invece di utilizzare la porta HDMI. Sono incluse anche due porte USB-A 3.2 (Gen 2) e un jack audio da 3,5 millimetri.

La durata della batteria dello Swift 3 è eccellente. Lo Swift 3 ha ricevuto la certificazione Intel Evo, che garantisce (tra le altre cose) un'esperienza rapida anche durante il funzionamento a batteria e un risveglio istantaneo dalla sospensione. Grazie al processore Intel Core i7-1165G7 di 11a generazione, lo Swift 3 è in grado di reggere il confronto con computer portatili molto più costosi. Approfitta ora dello sconto del 27% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.