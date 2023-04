Acer Swift 3 da 14 pollici e Intel Core i7 ad un prezzo competitivo su Amazon

È stato presentato il portatile Acer Swift 3 da 14 pollici, dotato dell'attesissimo chip Alder Lake di 12a generazione di Intel. Il portatile è dotato di uno schermo OLED da 2,8K, che rappresenta un miglioramento significativo rispetto al display IPS Full HD del modello precedente. Il nuovo Swift 3 è certificato Evo da Intel, che prevede criteri minimi per la durata della batteria, la velocità Wi-Fi, la velocità di ricarica e le prestazioni complessive. Tranne che per la durata della batteria, il nuovo computer portatile supera comodamente la certificazione Evo in quasi tutti gli altri settori. Acquistalo su Amazon a soli 1199,00€ invece di 1399,00€.

Lo Swift 3 è paragonabile per dimensioni e stile al nuovo HP Pavilion Plus 14, anch'esso dotato di uno schermo OLED da 14 pollici e 2,8K. Invece di una potente unità di elaborazione centrale, il Pavilion Plus è dotato di un SoC focalizzato sull'efficienza e di una GPU discreta sotto forma di RTX 2050 di Nvidia. In termini di produttività, il Pavilion Plus è inferiore all'Acer, ma lo supera in termini di grafica.

Il nuovo Swift 3 è più sottile di 9 millimetri e più pesante di 1,4 grammi rispetto al suo predecessore e misura 313 x 213 x 18 millimetri. Il portatile ha ancora il corpo e il coperchio in metallo, che lo rendono un computer robusto. Il vecchio Swift 3 includeva già due porte Type-A 3.2 Gen 1 (5Gbit/sec), HDMI 2.1 e un jack audio da 3,5 mm, ma la nuova macchina aggiunge due connessioni Thunderbolt 4 standard Type-C.

Mentre i moduli RAM sono saldati sulla scheda madre, l'SSD M.2 2280 e la scheda WLAN Killer AX1675i sono accessibili dopo aver rimosso il pannello inferiore. La scheda WLAN supporta i più recenti standard Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E. Il portatile non dispone di un lettore di schede di memoria e la connessione DC-IN è stata rimossa dall'ultimo Swift 3, rendendo necessario l'uso di una delle porte Type-C per alimentare il dispositivo.

In conclusione, il nuovo Acer Swift 3, con il suo schermo OLED da 2,8K, la CPU Intel di 12a generazione Alder Lake e la certificazione Intel Evo, è un'opzione eccellente per chi cerca un portatile di alta qualità a un prezzo ragionevole. Nel complesso, l'Acer Swift 3 è un portatile eccellente che soddisfa le esigenze della maggior parte dei consumatori. Approfitta ora dello sconto del 14% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.